Invita Fundación Gamma a su segunda Charreada con Causa Rosa

Fundación Gamma Mujeres con Cáncer anunció la Segunda Charreada con Causa Rosa que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, de 12:00 a 21:00 horas, en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán.

El objetivo es recaudar fondos para continuar brindando terapias gratuitas a mujeres que enfrentan un diagnóstico de cáncer, además de generar un espacio de convivencia y acompañamiento para las pacientes y sus familias.

Durante una conferencia de prensa, Gabriela Gil Reyes, presidenta de Fundación Gama, destacó que la organización nació con la intención de que ninguna mujer atraviese sola el proceso que implica un diagnóstico de cáncer, por lo que busca convertirse en una red de apoyo emocional y un espacio seguro para las pacientes y sus familias.

La primera edición de la Charreada con Causa Rosa, informó, reunió a más de mil 600 personas, cifra que superó las expectativas de los organizadores, por lo que este año decidieron ampliar el evento.

Nichdali Rivera Muñoz, directora general de Creativa Entretenimiento, recordó que inicialmente esperaban recibir entre 800 y mil personas, pero la respuesta del público duplicó lo previsto

“Entonces dijimos: tiene que ser más, tiene que ser más grande”, comentó.

Para esta segunda edición se contará con la participación de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y la Asociación de Charros de Culiacán, además de empresas, emprendedores y artistas que se han sumado con espectáculos y servicios.

El programa contempla espectáculo ecuestre, payaso rodeo, música en vivo, bailables, performance de fuego, área gastronómica, bebidas, snacks, brincolines y la participación de más de 20 emprendedores.

El acceso tendrá un costo de 100 pesos como donativo, mientras que los menores de 12 años entrarán gratis. El estacionamiento también será gratuito.

Rivera Muñoz destacó que se busca que el evento sea una jornada de esparcimiento para toda la familia, pero especialmente un momento de distracción para quienes atraviesan junto con sus seres queridos un proceso de cáncer.

“Queremos una fiesta, algo de entretenimiento que necesita Culiacán y las familias que atraviesan por estas situaciones de cáncer. Toda la familia se involucra y la verdad pasan por muy malos momentos”, señaló.

Grecia Aguilar, directora de Fomento Económico a la Mujer del Ayuntamiento de Culiacán, destacó la importancia de sumar esfuerzos para generar conciencia y acompañamiento a las mujeres con cáncer.

“Es tan importante impulsar espacios que permitan crear conciencia, brindar apoyo y, sobre todo, recordarles a quienes atraviesan esta lucha que no están solas”, expresó.

Claudia Karely Barraza Lizárraga, directora de Comunicación de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, señaló que tienen ya listo el lienzo charro para el evento, y el recinto tiene capacidad para recibir entre 4 mil y 5 mil personas y contará con estacionamiento gratuito.

Ramón Márquez Hernández, de la Asociación de Charros de Culiacán, invitó a la sociedad a sumarse a la jornada y apoyar a las mujeres que enfrentan la enfermedad.

La venta de boletos ya está disponible a través de Fundación Gamma y también habrá taquilla el día del evento.