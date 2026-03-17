Invita Gobernador Rocha a la ciudadanía a adquirir su licencia permanente de conducir

Culiacán, Sinaloa, a 17 de marzo de 2026.- A partir de este 17 de marzo y hasta el 30 de junio se abre el plazo para solicitar la licencia permanente para conducir, cuya vigencia será indefinida, esto para apoyar a la economía de los automovilistas que ya no tendrán que estar renovando este documento periódicamente, dio a conocer la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, durante la Conferencia Semanera del gobernador Rubén Rocha Moya.

Precisamente por primera vez se realizó esta Conferencia desde la Unidad de Servicios Estatales, en Culiacán, desde donde se hizo el llamado a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para adquirir su licencia permanente, por medio de un pago de 2 mil 323 pesos, y el único requisito es que ya hayan tenido o cuentan con su licencia vigente, pues también se podrá canjear sin importar que actualmente la tengan vencida.

La secretaria Bonilla Valverde precisó que la licencia permanente solamente se emitirá para automovilistas y motociclistas, no para la modalidad de aprendices, y su validez será para siempre, la cual podrán tramitar tanto en ventanilla tanto aquí en la USE, como en las otras 25 oficinas de recaudación, módulos y colecturías que existen en los 20 municipios del estado, y además en línea a través del portal de Ciudadano Digital del Gobierno del Estado, que es ciudadano.sinaloa.gob.mx.

“Invitamos a todas las y los sinaloenses a que vengan a las oficinas a sacar su licencia, de una manera muy accesible los van a atender en ventanilla pero también hay que recordar que por medio de las plataformas podrán ustedes obtener su licencia de más rápida, desde casa; los invitamos a todas y a todos que tramiten su licencia, que será de una validez para siempre, de manera indefinida”, exhortó la secretaria general de Gobierno.

A su vez, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado, informó por otra parte que este 31 de marzo es el vencimiento para el pago del Refrendo Vehicular (Calcomanía), y por instrucciones del gobernador Rocha se abrió de nueva cuenta el programa especial de baja definitiva, dirigida a todos aquellos propietarios que posean vehículos en desuso, para darlos de baja sin importar el adeudo que tengan, sólo mediante un pago único de 3 mil 237 pesos. Este programa también vence el 31 de marzo.

De igual manera, se refirió al programa especial “Ponte al Corriente”, mediante el cual propietarios de vehículos 2018 y anteriores pueden regularizar cualquier adeudo que mantengan por su unidad pagando únicamente la cantidad de 6 mil pesos, plazo que también concluye al 31 de marzo, como los demás.

Por su parte, el director de Vialidad y Transportes, Marco Osuna Moreno, dio a conocer que al cierre de la Conferencia Semanera del gobernador Rocha, ya se habían expedido mil 041 licencias permanentes de conducir, 597 de ellas en las ventanillas de las 26 oficinas recaudadoras, módulos y colecturías que hay en todo el estado, desde Choix hasta Escuinapa, mientras que 444 licencias más en línea en el portal del Gobierno del Estado.