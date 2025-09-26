$!Invita Imala a evento ‘Despidiendo Narnia 2025’ este domingo

El comité turístico de Imala convocó al evento “Despidiendo Narnia 2025” este domingo 28 de septiembre, como parte de las jornadas de reactivación turística de la sindicatura que ha sido afectada por la ola de violencia.
“Narnia” es el nombre popular de un paisaje natural en la presa Sanalona, con praderas verdes y un entorno que recuerda los mundos fantásticos del escritor C.S. Lewis, que pronto quedará cubierto por la creciente del agua, de ahí el nombre del encuentro.
De acuerdo con los organizadores, la jornada está pensada como una celebración familiar y de sana convivencia.
Prevén recibir a más de 4 mil personas y con ello fortalecer el turismo local, incentivar el consumo en comercios de la zona y posicionar de nuevo a Imala como un destino turístico atractivo para las familias.
Entre las actividades programadas destacan:
-Caminata y senderismo, con salida a las 6:00 horas desde la Plazuela de Imala hacia Narnia.
-Cabalgata, a partir de las 9:00 horas, desde la iglesia de Imala hacia Narnia.
-Participación de clubes ciclistas y motociclistas que se unirán a la ruta.
-Música en vivo, venta de snacks, antojitos y platillos regionales, además de espacios para picnics familiares.
Aseguraron que el evento estará acompañado por autoridades municipales, para garantizar un desarrollo ordenado y seguro de todas las actividades.
Durante la presentación de la convocatoria, Alfredo Verdugo, presidente del Comité Turístico de Imala, resaltó la importancia de fortalecer el turismo en la sindicatura.
En la presentación del evento lo acompañaron integrantes del equipo de senderismo Todo Terreno, de Motoclubs Unidos de Culiacán y de la Unión de Comerciantes de Imala.