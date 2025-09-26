$!Invita Imala a evento ‘Despidiendo Narnia 2025’ este domingo

El comité turístico de Imala convocó al evento “Despidiendo Narnia 2025” este domingo 28 de septiembre, como parte de las jornadas de reactivación turística de la sindicatura que ha sido afectada por la ola de violencia.

“Narnia” es el nombre popular de un paisaje natural en la presa Sanalona, con praderas verdes y un entorno que recuerda los mundos fantásticos del escritor C.S. Lewis, que pronto quedará cubierto por la creciente del agua, de ahí el nombre del encuentro.

De acuerdo con los organizadores, la jornada está pensada como una celebración familiar y de sana convivencia.

Prevén recibir a más de 4 mil personas y con ello fortalecer el turismo local, incentivar el consumo en comercios de la zona y posicionar de nuevo a Imala como un destino turístico atractivo para las familias.