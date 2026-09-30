$!Invita IMSS Sinaloa a donar sangre; cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas

Ante la necesidad de contar con sangre y sus componentes para atender emergencias, cirugías y tratamientos médicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa llamó a la población que cumpla con los requisitos médicos a convertirse en donadora. La delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, destacó que la donación representa una forma directa de apoyar a pacientes que atraviesan condiciones delicadas de salud y requieren una transfusión.

“Cada donación puede marcar una diferencia significativa para las personas que requieren sangre o alguno de sus componentes. Se trata de un acto voluntario, generoso y profundamente humano que puede contribuir a salvar vidas”, señaló. Las personas interesadas pueden agendar una cita mediante la plataforma de bancos de sangre del IMSS o acudir directamente a alguna de las unidades, donde personal especializado realizará una valoración médica para determinar si son aptas para donar.

El día de la cita deberán presentar una identificación oficial vigente. Como parte del procedimiento, se registran sus datos y se toma una muestra para realizar los estudios correspondientes. Posteriormente, se lleva a cabo una entrevista médica confidencial y, en caso de cumplir con los requisitos, se procede a la extracción de aproximadamente 450 mililitros de sangre. Después de la donación, la persona permanece en un área de recuperación, recibe hidratación e indicaciones para favorecer su bienestar.