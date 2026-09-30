Culiacán
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Salud

Invita IMSS Sinaloa a donar sangre; cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas

El Instituto cuenta con tres bancos de sangre y cinco centros de colecta en Sinaloa; las personas interesadas pueden agendar una cita o acudir directamente a las unidades
Belem Angulo |
30/09/2026 11:56
30/09/2026 11:56

Ante la necesidad de contar con sangre y sus componentes para atender emergencias, cirugías y tratamientos médicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa llamó a la población que cumpla con los requisitos médicos a convertirse en donadora.

La delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, destacó que la donación representa una forma directa de apoyar a pacientes que atraviesan condiciones delicadas de salud y requieren una transfusión.

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“Cada donación puede marcar una diferencia significativa para las personas que requieren sangre o alguno de sus componentes. Se trata de un acto voluntario, generoso y profundamente humano que puede contribuir a salvar vidas”, señaló.

Las personas interesadas pueden agendar una cita mediante la plataforma de bancos de sangre del IMSS o acudir directamente a alguna de las unidades, donde personal especializado realizará una valoración médica para determinar si son aptas para donar.

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El día de la cita deberán presentar una identificación oficial vigente. Como parte del procedimiento, se registran sus datos y se toma una muestra para realizar los estudios correspondientes.

Posteriormente, se lleva a cabo una entrevista médica confidencial y, en caso de cumplir con los requisitos, se procede a la extracción de aproximadamente 450 mililitros de sangre.

Después de la donación, la persona permanece en un área de recuperación, recibe hidratación e indicaciones para favorecer su bienestar.

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El IMSS señaló que todo el proceso se realiza bajo protocolos de seguridad, higiene y calidad, con la supervisión de personal especializado, tanto para proteger a quien dona como a quien recibe la sangre.

En Sinaloa, el IMSS cuenta con tres bancos de sangre, ubicados en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, además de cinco centros de colecta con servicios de transfusión en Los Mochis, Navolato, Costa Rica, Guamúchil y Guasave.

La institución reiteró el llamado a la población a considerar la donación voluntaria de sangre como una acción que puede contribuir a garantizar el abasto para pacientes que necesitan una transfusión.

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