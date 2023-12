CULIACÁN._ Las redes sociales ofrecen una amplia variedad de herramientas para comunicar mensajes importantes a muchas personas en cualquier parte del mundo, por lo que el movimiento PRI.Mx invita a defender causas de interés social a través del activismo digital.

Esto ante un obvio desinterés y apatía de la población en temas que no les afecta de forma directa, dijo Oled Moreno Ramírez, secretario general del PRI.Mx nacional, organismo especializado en el activismo y estrategia digitales al interior del partido tricolor.

“Lamentablemente, muchas personas no son empáticas con los problemas de los demás hasta que los viven, o hasta que les toca a ellos, o les toca a alguien de su círculo cercano, pero hay que entender que, al final del día, todos estamos conectados, nuestros municipios, nuestros estados, nuestro País”, comentó.

El activismo digital es la acción política de buscar y defender causas trasladadas del mundo territorial al virtual; es un complemento de activismo tradicional, según palabras de Moreno Ramírez.

“Creo que el conocer este tipo de herramientas o el poder entender la nueva forma de comunicar pues te sirve justamente alzar la voz y poder ejercer presión en temas que te importa”, dijo.

Explicó que las redes sociales y los dispositivos inteligentes son herramientas para promover luchas de interés social sin tener que acudir a marchas o protestas; pueden participar a través de las pantallas compartiendo a información referente a la causa o firmando peticiones en línea.

“Existen muchas herramientas, como Change.org, donde los ciudadanos, de manera digital, firman y participan, el uso de hashtags, las activaciones en redes para generar tendencias, hoy realmente son herramientas que sirven para visibilizar muchas de las causas”, indicó.

El secretario precisó que primero hay que creer en la causa para defenderla, por ello, es importante fijar los objetivos de su activismo político y así, buscar las mejores vías para realizarlo.

“Primero que nada, tienes que definir qué quieres lograr, muchas veces hay gente que dice ‘bueno, me voy a meter a las redes sociales y voy a hacer una campaña’, pero no tiene claros los objetivos, si tú eres una persona que no tiene un interés político o ser candidato, ¿cuál es tu interés en las redes sociales?”, cuestionó.

De acuerdo al priista, un gran problema dentro de las luchas sociales es la indiferencia que separa a la sociedad de las causas que afectan a ciertos sectores, provocando un desinterés por impulsar mejores condiciones o justicia para las problemáticas que desconocen de experiencia propia.

“Si a lo mejor hoy no estás enfermo, pero el día de mañana, Dios no quiera, y tienes que ir a atenderte a un hospital, te vas a encontrar con el desabasto de medicamentos, te vas a encontrar con que la estructura hospitalaria está abandonada, con que cada vez hay menos médicos especialistas”, ejemplificó.

“Sí nos afecta, y si sentimos que no nos afecta, eventualmente nos terminará afectando y vamos a resentir esa afectación, entonces hay que participar, hay que alzar la voz, no hay que ser indiferentes”.