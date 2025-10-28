Invita Proeduca a correr por los sueños de los niños

Proeduca invita a participar el próximo 30 de noviembre en la séptima edición de “Corro por sus sueños”, una carrera con causa que permite seguir impulsando programas de emprendimiento para niños de primaria.

En Noticiero Noroeste, Clarissa Guillén, coordinadora de proyectos de la institución de asistencia privada, indicó que para este año tienen como meta alcanzar los mil 500 corredores, superando al 2024 y una recaudación de un millón de pesos.

“Es para continuar la loable labor de Proeduca de impartir clases de emprendimiento infantil a niños y niñas que cursan quinto año de primaria, en 130 escuelas públicas de Culiacán, Mazatlán y cuatro escuelas de Acacoyagua, Chiapas”.

Explicó que a través del juego, los infantes aprenden qué se necesita para tener un negocio o una empresa, detectar necesidades, costos, precios, etc.; una actividad con la cual han sido beneficiados 86 mil 696 niños, que en algunos de los casos han surgido historias de éxito.

Para participar en la carrera, los interesados pueden inscribirse en línea a través de la página web carrera.proeduca.org.mx o acudir a una sucursal de Natuvit.

El costo de inscripción es de 300 pesos para niños, 350 para quienes decidan correr los tres o cinco kilómetros y 400 pesos para aquellos que corran 10.

De acuerdo a la coordinadora, cada kit incluye una playera oficial de la carrera tipo dry fit, número de corredor y una medalla conmemorativa al cruzar la meta.

Los primeros tres corredores en llegar a la meta, según la categoría y el lugar, recibirán hospedaje en el Hotel Riu Mazatlán con todo incluido, cortesías de consumo de Tai Pak, artículos de Club Tomateros de Culiacán, dinero en efectivo y para los niños pases para el Gran Acuario Mazatlán.

Además, aquellos que se inscriban antes del 31 de octubre a la carrera tendrán la posibilidad de entrar a una rifa donde los patrocinadores estarán regalando múltiples premios, como hospedaje con todo incluido, pases para el acuario y cortesías de comida.

Clarissa comentó que para este año, la carrera tiene el lema “Educar para la paz”.

“Nos gustó la idea de hacerla este año muy alegre, la playera tiene un diseño con una carita feliz y palabras como esperanza, alegría y paz”.

Pidió a los corredores que lleguen antes de las 7:30 horas, para que participen en la activación que inicia por el bulevar Niños Héroes esquina con la calle Juan B. Sepúlveda, en la ciudad de Culiacán.