Mediante el programa binacional “Soy México” invitan a registrar a niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos con la nacionalidad mexicana.

”El interés es dotar a estos niños de identidad mexicana, hacerles su registro de nacimiento mexicano, que tengan la doble nacionalidad y por ende tengan una identidad, ejerzan los derechos que les da ser mexicanos, y se les da una identidad jurídica”, dijo Margarita Villaescusa, Directora de Registro Civil en Sinaloa.

Según Villaescusa, los requisitos para este trámite es llevar el certificado de nacionalidad estadounidense, y que el padre o madre sean de nacionalidad mexicana.

Precisó que este programa comenzó en mayo, el trámite tiene un costo de 628 pesos; hasta el momento se tienen 668 registros para otorgar la doble nacionalidad.

Asimismo, especificó que no hay límite de edad para otorgar la doble nacionalidad.

No obstante, detalló que el acuerdo no aplica para personas provenientes de Connecticut, Idaho, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Hampshire, Rhode Island, Texas, Northern Marianas, Guam, American Samoa y Puerto Rico.