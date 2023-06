Después de años de compartir el negocio familiar, Rosalba, una de sus hermanas mayores y su sobrina son quienes atienden el puesto que fundó el señor Miranda.

Rosalba sirve velozmente aguas de naranja, cebada, pepino con limón y chía, piña, limón y jamaica. Atiende la larga fila de clientes fieles que rodeaban el puesto, así como aquellos que pedían desde sus carros a un costado del mercado.

“A mí me encanta trabajar rápido porque el tiempo se va más rápido, no me gusta trabajar despacio”, comentó antes de llevar un agua del limón a un cliente que esperaba en su coche sobre la calle Miguel Hidalgo.

Durante la temporada de calor, las ventas de ‘Aguas El Chino’ aumentan un 80 por ciento, por encima del tiempo de frío y lluvias; en este último disminuye la venta alrededor del 60 por ciento.

“Mis aguas son certificadas, los invitamos a venir a tomar aguas aquí al Mercado Garmendia, estamos de 7:00 de la mañana a 19:30 de la noche de lunes a sábado, y de domingo de 7:00 de la mañana a 14:30 de la tarde”, exhortó a los lectores de Noroeste.

Según palabras de Rosalba, el puesto de la familia Miranda es el negocio oficial y primero en vender aguas frescas en el mercado ubicado en el centro de la ciudad, por lo que espera todos se den la oportunidad de probar las bebidas con más de 50 años de trayectoria.

“Mis aguas están riquísimas, son del día, del momento”, comentó Rosalba.