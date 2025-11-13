Invita Secretaría de Salud de Sinaloa a Jornadas de Vasectomía sin Bisturí durante el Mes del Hombre

En el marco del Mes del Hombre, la Secretaría de Salud de Sinaloa, a través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, anunció la realización de las Jornadas de Vasectomía sin Bisturí, una estrategia enfocada en promover la salud sexual y reproductiva responsable entre la población masculina del estado.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, informó que las jornadas se llevan a cabo todos los viernes a partir de las 8:00 de la mañana, en los Centros de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de Culiacán, el Centro de Salud Urbano Mazatlán y el Hospital General de Los Mochis.

De acuerdo con el funcionario, cada semana se programan procedimientos para los hombres que deseen acceder a este método anticonceptivo, el cual es seguro, gratuito y permanente.

Explicó que la campaña busca incentivar la corresponsabilidad de los hombres en la planificación familiar y la toma de decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

“Estas jornadas representan una oportunidad para que los hombres sinaloenses asuman un papel activo en la prevención y en el cuidado de su salud reproductiva, además de contribuir al bienestar de las familias”, indicó Inzunza Leyva.

La vasectomía sin bisturí es un procedimiento médico sencillo y altamente efectivo que interrumpe el paso de los espermatozoides mediante una técnica mínimamente invasiva, sin necesidad de realizar cortes amplios en la piel.

El proceso tiene una duración aproximada de 30 a 45 minutos, se realiza bajo anestesia local y no requiere hospitalización. Tras la intervención, el paciente solo necesita una pequeña venda en la zona y puede retomar sus actividades cotidianas en poco tiempo, según la Secretaría de Salud.

Esta campaña forma parte de las acciones institucionales de la dependencia estatal para fomentar una paternidad responsable y la equidad de género en materia de salud sexual, al ofrecer opciones de anticoncepción accesibles y seguras para los hombres.

Las Jornadas de Vasectomía sin Bisturí se enmarcan dentro de las actividades del Mes del Hombre, periodo en el que la Secretaría de Salud refuerza la atención médica preventiva, la promoción de estilos de vida saludables y la detección oportuna de enfermedades que afectan principalmente al sector masculino.

Las autoridades sanitarias reiteraron la invitación a los interesados a acudir a los CESSA de Culiacán, al Centro de Salud Urbano Mazatlán o al Hospital General de Los Mochis, donde el personal médico brinda orientación y apoyo para programar el procedimiento.

La Secretaría de Salud destacó que este método anticonceptivo, además de su efectividad cercana al 100 por ciento, no afecta el deseo sexual ni la capacidad de disfrute, y representa una alternativa definitiva para quienes ya han decidido no tener más hijos.