Invita Sectur a reactivar el turismo con Vámonos Pa’Altata, La Mesa Está Servida, este domingo

NAVOLATO.- Como parte de las estrategias para promover turísticamente la bahía de Altata, este domingo 5 de octubre se celebrará el programa “Vámonos Pa’Altata, La Mesa Está Servida”, con un evento que incluye música en vivo con la Banda Zarape.

Altata, Navolato, es afectado por los hechos violentos.

De acuerdo a un comunicado, este esfuerzo que toman en coordinación la Secretaría de Turismo de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, el Ayuntamiento de Navolato, el Instituto Municipal de la Juventud de Navolato y la Promotora de Turismo para la Bahía de Altata, contempla la participación de payasos, danza folclórica y más cosas para un deleite sanamente familiar, a partir de las 14:00 horas.

La titular de Sectur estatal, Mireya Sosa Osuna, informó que una de las estrategias contempladas es llevar a cabo el programa Enamórate de Sinaloa, con servicio gratis de transporte, teniendo como punto de salida la Catedral de Culiacán, a las 11:00 horas, contando con seguridad en toda la ruta.

“Se trata de un plan que vendrá a reactivar la economía del lugar, así como provocar oportunidades para que los visitantes que gustan venir a la bahía de Altata, cuenten con opciones de disfrutar un día placentero con su familia, además de la seguridad que se brindará con las corporaciones estatales y federales”, puntualizó Sosa Osuna.

La funcionaria estatal reiteró que, en seguimiento a lo instruido por el Gobernador Rubén Rocha Moya, hasta el último fin de semana de diciembre operará la ruta Culiacán-Altata, del programa Enamórate de Sinaloa, además de continuar con una campaña de promoción para aumentar el turismo en el destino.

La iniciativa de reactivación de Altata es la respuesta del Estado a una serie de hechos violentos registrados en la zona de atracción de Altata, como la noche del 13 de septiembre en la que un grupo armado irrumpió en el puerto, disparó contra la fachada de unas instalaciones gubernamentales, incendiaron un hotel y, como víctima colateral de estos ataques, una mujer fue asesinada.

La víctima se trató de Josamel, una maestra de nivel primaria que perdió la vida frente a su familia en Isla Cortés, sitio al que fueron a vacacionar con motivo del cumpleaños de la docente.

Para invitar a la ciudadanía a que continúe yendo a Altata pese a estos antecedentes, la titular de Sectur explicó que la estrategia es programar eventos de interés para asegurar buena convocatoria y atracción de turistas.