Invitación a Feliciano Castro para buscar Coordinación de Morena en Guasave, fue una sugerencia: Imelda

La Coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, Imelda Castro Castro, confirmó que comentó a Feliciano Castro Meléndrez la posibilidad de registrarse para buscar la alcaldía de Guasave.

La Senadora con licencia aclaró que no se trató de ofrecerle una candidatura, sino de plantearle que podía participar en el proceso interno de Morena.

Explicó que este tipo de comentarios también los ha hecho a otros compañeros en distintos momentos, e incluso algunos se han acercado a ella para pedirle su opinión.

“Yo no le dije que se registrara, o sea fue una sugerencia, o sea todos se pueden registrar. Algunos compañeros me buscaron me preguntaron que si cómo veía si se registraban y yo les dije adelante” expresó.

Las declaraciones se dan luego de que Feliciano Castro Meléndrez revelara que Imelda Castro le sugirió registrarse para buscar una Coordinación municipal en Guasave, invitación que decidió declinar.

Hasta el momento, Feliciano Castro no se ha registrado en ninguna de las coordinaciones municipales o federales contempladas en el actual proceso interno de Morena.