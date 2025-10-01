Invitan a 36 caminata del ‘Maquío’ Clouthier ‘Acción por la Paz’ en Culiacán

El Partido Acción Nacional invitó a la 36 caminata del “Maquío” Clouthier, a celebrarse el próximo domingo 26 de octubre en Culiacán, como parte de la conmemoración del aniversario luctuoso del político y empresario sinaloense.

El evento se realizará el próximo 26 de octubre a partir de las 7:00 horas con un recorrido de 5 kilómetros en total.

Iniciará sobre la avenida Álvaro Obregón frente a la Catedral de Culiacán, luego por la Aquiles Serdán hasta salir al Paseo Niños Héroes, posteriormente atraviesa el bulevar de las Américas hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez hasta llegar nuevamente a la Álvaro Obregón y finalizar en Catedral.

Para esta caminata se proporcionarán kits con playeras y souvenirs para entregarse en Comité Directivo Municipal, sin costo.

“Manuel Clouthier nos enseñó que la política no debía ser privilegio de unos cuantos, sino la herramienta para transformar la vida de todos”, expresó la dirigente estatal del PAN Sinaloa, Wendy Barajas Cortés.

“Sus palabras resuenan como un llamado a no claudicar y a mantenernos firmes en la defensa de nuestras instituciones y nuestra libertad”, manifestó.