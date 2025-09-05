$!Invitan a cuarta edición del Cuadrangular del Bienestar el 11 y 12 de octubre contra insuficiencia renal infantil

Los boletos para estos encuentros tendrán un costo de 100 pesos, podrán adquirirse en las instalaciones de los sistemas DIF municipales y estatal, y lo recaudado será destinado a costear operaciones de trasplantes renales pediátricos, los cuales se cotizan hasta el 700 mil pesos.

La contienda beisbolera incluirá los duelos entre Tomateros de Culiacán contra Venados de Mazatlán en el Estadio Teodoro Mariscal el 11 de octubre, y el 12 de octubre en el Estadio Tomateros; mientras que los Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis se medirán en el Chevron Park el sábado 11 y en el Kuroda Park el domingo 12.

CULIACÁN._ Este 11 y 12 de octubre se realizará la cuarta edición del Cuadrangular del Bienestar , con participación de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico , para reunir fondos y apoyar al combate contra la insuficiencia renal infantil en Sinaloa.

“Los boletos se van a vender en el DIF Municipal y también en todos los centros del DIF estatal, estaremos en las oficinas centrales, en los centros del CREE, en el de Debilidad Visual, en el de emociones y en nuestros cinco espacios de desarrollo que tenemos en todo el Estado, sobre todo Culiacán.

“Lo que queremos es hacer visible la causa, lo que queremos es que empecemos, que sigamos fomentando ese apoyo que tenemos los sinaloenses”, expresó la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz.

El director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Carlos Mijaíl Suárez Arredondo, indicó que hay seis infantes en espera de ser beneficiarios de las operaciones que sean costeadas por este evento.

De parte del nosocomio, garantizó que se tienen las condiciones e infraestructura suficientes para que estos menores puedan ser atendidos de manera oportuna en su momento.

Destacó que con este cuadrangular podrá evitarse que las familias de estos menores tengan que buscar alternativas en otras ciudades para poder atender a los pequeños, pues no en todas partes se ofrecen estas operaciones.

“Teníamos primeramente captados cuatro pacientes, comentarles que este procedimiento también es extremadamente costoso, puede ir del medio millón de pesos hasta los 700 mil pesos por cada trasplante. Sin embargo, en cuanto se sonó lo del cuadrangular se agregaron otros dos”, explicó Suárez Arredondo.

“Precisamente uno de los objetivos que nos comentaba, era evitar que las familias tuvieran que abandonar su lugar de origen para buscar esta opción, que todo se pueda hacer aquí. Tenemos toda la capacidad, por supuesto, en cuanto a infraestructura, personal, equipo, tenemos todo para poder realizarlo. Estamos en condiciones”.

El Consejero del club Tomateros de Culiacán, Héctor Ley Pineda, señaló que de parte del gremio deportivo representa una oportunidad para colaborar con las causas sociales y con ello transmitir buen ejemplo hacia sus seguidores.

“Un cuarto año en donde seguimos apoyando dos grandes necesidades que siempre están, como tener a nuestra niñez y juventud sana, y cómo podemos generar ejemplos de vida, ejemplos que como equipo, nuestros jugadores, nuestro staff, todos nosotros tratamos de hacer día con día.

“Es un gran orgullo para Tomateros, y como ya dijeron, para todos los equipos de beisbol de la liga, del estado de Sinaloa, pues de participar en estos cuadrangulares que al final del día es parte de lo que tratamos de hacer, de predicar con el ejemplo, y no podemos faltar en estos esfuerzos tan importantes”, enfatizó Ley Pineda.