$!Invitan a encuentro para impulsar la paz a través del arte y la cultura en Sinaloa

Con la participación de músicos, pintores, muralistas y representantes del sector empresarial, la asociación civil Sinaloa Transforma invita a la ciudadanía a un encuentro que busca promover la paz y contribuir a la reconstrucción del tejido social a través del arte y la cultura.

La primera edición se realizará el viernes 23 de octubre, a las 16:00 horas, en el Teatro MIA de Culiacán, con el panel “El arte también construye paz”, que reunirá a representantes de distintos sectores para dialogar sobre el papel de la creatividad y la colaboración ciudadana ante la violencia que enfrenta Sinaloa.

El panel será moderado por Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, y contará con la participación del músico sinaloense Joss Favela; el pintor y escultor Arán Cortés; el artista colombiano Daniel Quinceno, conocido como Perro Graf; y Juan Ley, además de Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa.

El encuentro es impulsado por María Luisa Inzunza Favela, quien busca reunir a integrantes de la comunidad artística, la iniciativa privada, la sociedad civil y el sector educativo para promover el talento local y generar proyectos que contribuyan a fortalecer la convivencia social.

La propuesta parte de reconocer al arte y la cultura como espacios para reunir voluntades, impulsar la creatividad sinaloense y abrir alternativas de participación frente al contexto de violencia que vive el estado.