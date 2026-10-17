$!Invitan a encuentro para impulsar la paz a través del arte y la cultura en Sinaloa

Con la participación de músicos, pintores, muralistas y representantes del sector empresarial, la asociación civil Sinaloa Transforma invita a la ciudadanía a un encuentro que busca promover la paz y contribuir a la reconstrucción del tejido social a través del arte y la cultura.
La primera edición se realizará el viernes 23 de octubre, a las 16:00 horas, en el Teatro MIA de Culiacán, con el panel “El arte también construye paz”, que reunirá a representantes de distintos sectores para dialogar sobre el papel de la creatividad y la colaboración ciudadana ante la violencia que enfrenta Sinaloa.
El panel será moderado por Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, y contará con la participación del músico sinaloense Joss Favela; el pintor y escultor Arán Cortés; el artista colombiano Daniel Quinceno, conocido como Perro Graf; y Juan Ley, además de Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa.
El encuentro es impulsado por María Luisa Inzunza Favela, quien busca reunir a integrantes de la comunidad artística, la iniciativa privada, la sociedad civil y el sector educativo para promover el talento local y generar proyectos que contribuyan a fortalecer la convivencia social.
La propuesta parte de reconocer al arte y la cultura como espacios para reunir voluntades, impulsar la creatividad sinaloense y abrir alternativas de participación frente al contexto de violencia que vive el estado.
Como parte de la jornada, al concluir el panel se inaugurará una exposición de pinturas realizadas por mujeres sinaloenses en las instalaciones del Teatro MIA.
Sinaloa Transforma busca que el encuentro sea el inicio de una agenda de actividades que incluya festivales, conferencias y foros, con el propósito de dar continuidad a los proyectos que surjan de la colaboración entre los distintos sectores.
La iniciativa también pretende visibilizar la riqueza cultural de Sinaloa, desde la música y la pintura hasta el muralismo y otras expresiones artísticas, y generar espacios de encuentro que contribuyan a fortalecer la comunidad.
La cita es el viernes 23 de octubre, a las 16:00 horas, en el Teatro MIA de Culiacán.
Los boletos tienen un costo de 660 pesos y pueden adquirirse a través de la plataforma Boletomóvil.