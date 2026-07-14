$!Invitan a jornada de esterilización gratuita de mascotas en Infonavit Cañadas, en Culiacán

De acuerdo con la autoridad municipal, se otorgarán 35 turnos diarios a partir de las 08:30 horas y debido a que no se requiere cita previa, se recomienda a la ciudadanía acudir con puntualidad para asegurar un espacio.

La jornada se llevará a cabo los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de julio en las instalaciones del Parque Cañadas, ubicado en el cruce de las calles Cerro Prieto y Sierra Madre, en la colonia Infonavit Cañadas.

Con el objetivo de promover la tenencia responsable y controlar la sobrepoblación de animales de compañía, el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Dirección de Bienestar Animal, lanzó una convocatoria para una campaña gratuita de esterilización de perros mestizos y gatos.

Para que las mascotas puedan ser intervenidas, los propietarios deben cumplir con criterios específicos de preparación y salud, tales como asegurar que los animales tengan entre seis meses y siete años de edad, se encuentren en buen estado general y acudan bañados y libres de pulgas o garrapatas.

Es indispensable que los ejemplares cuenten con un ayuno total de ocho horas, sin ingesta de agua ni alimento, y que sean trasladados de forma segura, utilizando correa para los perros y jaulas o transportadoras para los gatos.

Finalmente, se solicita a los asistentes llevar una toalla o cobija limpia para facilitar la comodidad y recuperación de la mascota tras el procedimiento.

Las autoridades precisaron que no se atenderán hembras en celo, gestantes o lactantes, ni perros de razas braquicéfalas como bulldog, pug, bóxer o boston terrier.

Asimismo, se enfatizó que, en el caso de los caninos, la campaña está dirigida únicamente a ejemplares mestizos.

Los responsables de las mascotas deberán presentar una copia de su credencial para votar y considerar que el tiempo de espera para el procedimiento puede oscilar entre las tres y cuatro horas.

Esta iniciativa forma parte de las Jornadas por la Paz, una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno para fortalecer el bienestar comunitario mediante servicios sociales gratuitos.