Invitan a la ciudadanía a entregar pirotecnia voluntariamente; ‘no tendrán consecuencias’, asegura Protección Civil Culiacán

El Director de Protección Civil en Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, exhortó a la ciudadanía a entregar voluntariamente pirotecnia que pudieran tener en sus casas, y recalcó que no hay ninguna consecuencia legal para quien lo haga.

“Siempre es una entrega voluntaria, nosotros hacemos el llamado siempre también a aquellas personas que están comercializando se les levanta un acta y si hay una reincidencia ahí sí aplicamos el Bando de Policía y Buen Gobierno, pero no podemos de antemano alguien que va de buena voluntad y entrega estos artefactos, darle algún tipo de sanción”, informó en entrevista en el Noticiero Noroeste.

“Para aquellas personas que tienen en su casa, por supuesto que no, es una entrega voluntaria, al contrario, vamos a agradecer ese tipo de acciones”.

En el marco del operativo que realiza cada año Protección Civil en contra del uso de pirotecnia en fiestas decembrinas, Mendoza Ontiveros informó que en caso que la ciudadanía tenga este tipo de artefactos en casa, aplique cuidados para evitar accidentes.

“No la almacene (...) si ya la tiene, no combine los riesgos, donde haya gas, donde haya el típico almacén donde se tienen algunas minitas de gas, que guardan thinner, que guardan líquidos flamables”, recalcó.

“Si tienen algún tipo de pirotecnia, marque al 911, no nos ha tocado que alguien de casa vaya y nos deje, pero lo mejor es que lo resguarden y lo dejen ante la autoridad, en este caso Protección Civil, nosotros podemos ir por ellos”.

Enfatizó que una de las medidas recurrentes es que las personas los mojen, pero echarles agua no es la manera óptima de deshacerse de ellos porque no los desactiva, ya que una vez que se secan pueden ser utilizados, por ello las autoridades responsables los queman bajo protocolos de seguridad.

El funcionario municipal expuso que han detectado venta de pirotecnia por redes sociales, pero no han logrado aseguramientos por este método de comercialización.

“Como que es muy, con mucha empatía el que compra y el que vende y como que llegan y se ven en determinados lugares que no hemos detectado, estamos pendientes de esa modalidad”, dijo.

“Creo yo que es por el mismo tema tanto del que la compra como el que la vende que no se expone demasiado, pero sí hemos visto que ha disminuido la venta en internet, el ofrecimiento en páginas de internet ha bajado”.

También advirtió sobre la venta de pirotecnia “fría”, la cual es igual de riesgosa que la tradicional, por lo que la ciudadanía debe tener el mismo cuidado al manipularla.

“Hay también unos que le llaman pirotecnia en frío que pareciera que no son peligrosos pero también lo son. Es una clase de pirotecnia que, al parecer, no es de fuego sino que es prácticamente luces, estos no son las tradicionales de fuego, me refiero a las de luces, que no queman (...)Pero si se llegan a combinar con alguna otra sustancia y demás sí es un riesgo”, recalcó.

“Con gas, a veces tenemos acumulación, que esté cerca también de un arbolito de navidad, cerca de algún hule, a fin de cuentas lo que claramente te quiero decir es que no se confíen porque también tienen fuego, no es un tema que no sean de riesgo, también son de riesgo”.