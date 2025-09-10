Invitan a participar en concursos estatales de cuento, dibujo y ensayo político ‘Octavio Paz’

Autoridades de Sinaloa anunciaron las nuevas ediciones de los concursos estatales de cuento, dibujo y ensayo político “Octavio Paz”, orientado a fomentar y promover los valores cívicos entre la comunidad.

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, junto con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, compartieron las convocatorias, destinadas a estudiantes desde tercer grado de primaria hasta los tres niveles de secundaria, mientras que el de ensayo político es para mayores de edad nacidas o residentes de Sinaloa.

En el caso del concurso de dibujo, podrán participar alumnas y alumnos de escuelas de arte que estén en niveles primaria y secundaria.

Los cuentos deben ser de una a 10 hojas de extensión; dibujo tiene que ser creación propia, no calcado, puede ser em cartoncillo, papel batería y/o cascarón, con lápiz, lápices de colores, acuarela, gis, pintura acrílica u óleo, medidas de 30 por 45 centímetros.

Al reverso de los dibujos y cuentos debe incluirse título de la obra, nombre de participante, sexo, domicilio, edad, número telefónico, correo electrónico, municipio, localidad, grado escolar, nombre de docente que asesoró, nombre y clave de la escuela, y de supervisión y jefatura si es primaria. Para dibujos debe ponerse el valor que menciona.

Los premios serán de 7 mil, 5 mil y 3 mil pesos para primer, segundo y tercer lugar respectivamente en dibujo y cuento, donde además el docente o asesor de los primeros lugares obtendrán 3 mil pesos y un reconocimiento, y la escuela de los primeros lugares recibirán una computadora.

Para el concurso de ensayo político, este deberá atender el tema “Democracia y Reforma Electoral”, con premios de 35 mil, 25 mil y 15 mil pesos de para primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Los ganadores se anunciarán el 1 de diciembre próximo.

Para los tres certámenes, el registro de participantes tiene como fecha límite el 17 de octubre del presente año. Las piezas pueden entregarse de manera física o digitalmente en https://www.ieesinaloa.mx/, para contacto, se cuenta con el número 800 50 50 450.

”Este tipo de iniciativas, para nosotros es sumamente bondadoso el que nos permitan coadyuvar con ustedes, que formará parte incluso de nuestra estructura educativa”, destacó la Secretaria de Educación Pública y Cultura.

”Hay mucho talento, hay un semillero de niñas, de niños, de jóvenes y adolescentes que habrán de participar”, dijo.