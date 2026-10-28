Invitan a participar en el cuarto torneo de padel con causa

Fernanda Angulo Gaxiola, del Banco de Alimentos de Culiacán, compartió que está institución cuenta con más de 26 años trabajando contra carencia de alimento en Sinaloa, específicamente en la zona centro sur del estado.

Dicho evento, se realizará a partir del 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, contando como sede distintos clubes de padel en la ciudad, esperando la participación de más de 250 jugadores en distintas categorías.

Con el objetivo de seguir beneficiando a más de 20 mil familias que requieren de alimento, el Banco de Alimentos de Culiacán, invita a participar en la cuarta edición de su tradicional Torneo de Padel Padelante contra el hambre.

”Nuestra labor consiste en rescatar alimento de los diferentes sectores para integrarlos en paquetes alimentarios y distribuirlos en las zonas más vulnerables”, resaltó Angulo Gaxiola.

Destacó que el principal objetivo del torneo es la recaudación de fondos para la construcción del nuevo y mucho más grande Banco de Alimentos en Culiacán, el cual permita llegar a más familias y recabar más alimentos.

El torneo se desarrollará en los clubes de padel VIP Ríos, Slice y Deneb. El evento contará con las categorías de Suma 4, Suma 6, 4ta. Fuerza, 5ta. Fuerza, 40+ Suma 7, 40+ 5ta. Fuerza y Mixtos Suma 8, listos para recibir a los más de 200 jugadores.

Las inscripciones ya están abiertas para todos los participantes. El costo será de mil 200 pesos por jugador (1 categoría) y de 2 mil pesos para dos categorías.

La premiación consistirá en 12 mil pesos para el primer lugar, 6 mil para el segundo lugar y 3 mil pesos para el tercer lugar. (Los premios serán canjeables sólo en tiendas autorizadas de padel, padel tiendita y POR4), además, se realizarán rifas durante el evento.

Los interesados en participar en este cuarto torneo, podrán inscribirse al teléfono 6671 947463.

Fernanda, compartió también que la meta en esta nueva edición, es llegar a los 250 participantes, quienes con su aportación, ayudarán a seguir con la construcción. Cabe destacar que el año pasado se logró recaudar casi 1 millón de pesos, todo a beneficio de la institución.

En la rueda de prensa estuvieron también, Daniela Campos, por parte del Instituto Sinaloense del Deporte, Alejandro Rodríguez, representante de Mazda Culiacán, Nalleli Beltrán, representante de Ford y Lincoln, así como representantes de clubes de padel participantes, Patricia y Victoria Olivas, Mario Molina, entre otros invitados patrocinadores.