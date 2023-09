Con el fin de promover y difundir las actividades de asociaciones de impacto social en Culiacán, Hector Orrantia Coppel invitó a la población a unirse al movimiento Los Despiertos.

El movimiento tiene el objetivo de inducir una cultura en favor de la sociedad, la biodiversidad y la salud, a través de la difusión de dinámicas e información de fundaciones como Más Planeta, Apac o Banco de Alimentos.

“Si nos permiten queremos sumar y ayudar, queremos despertar conciencias para que las personas digan este es el mes de ayudar a Cruz Roja, hay que ayudar a Parques Alegres, a Ganac”, dijo Héctor Orrantia.

Existen múltiples asociaciones de asistencia tanto pública como privada para atender las diversas necesidades del municipio. Dichas fundaciones ahora cuentan con difusión por medio de Los Despiertos.

“Compartir cosas que Los Despiertos vamos a estar haciendo en beneficio de otros y esperar que esté bien ejemplo haga que otros se animen”.

Así mismo, el movimiento tiene la finalidad de generar una cultura de conciencia ambiental y social en los culiacanenses, que podrían sumarse a las causas en pro de todos, para construir una sociedad justa y colaborativa.

Además de realizar dinámicas como limpieza de parques públicos.

“No estamos descubriendo el hilo negro tampoco, cuando arrancamos esto el único objetivo, lo único que de veras queremos hacer es simple y sencillamente hacer el bien desde donde estemos”, manifestó.

“Tú mismo desde donde estás puedes lograrlo, si anímate, haz la diferencia, si limpiamos cada uno esos cinco metros que nos rodean, si recogemos ese botella que vimos en el piso a la basura... todas esas acciones sí hacen la diferencia”.

Con el objetivo de despertar de la inconsciencia e ignorancia que resulta en problemáticas que perjudican a Culiacán como a sus habitantes y especies, el activista invitó a sumarse a la causa ya sea por medio de asistencia o donaciones.

“Parte del problema en el que estamos metidos en unas sociedades es que no nos preocupamos por el que está enseguida y creo que no nos preocupamos porque creemos que no hacemos la diferencia.

“No vamos a poder salvar a todos pero ese sí te tocó, el que está a un lado tuyo, el que llegó a tu casa, ese te toca apoyar”.

Para sumarse, solo necesitan ingresar a la página web www.losdespiertos.mx y registrar los datos que solicita.

A través del correo electrónico con el que se registren en la plataforma, recibirán invitaciones a las actividades que realiza tanto el colectivo como las asociaciones participantes.

“Mandemos un mensaje y vamos a tratar de ayudarlos en lo que podamos... los invito, ojalá me manden ideas personales, que diga ‘esto me preocupa, me gustaría poder atenderlo’”, exhortó.