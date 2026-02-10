Invitan a vacunarse contra el sarampión en Palacio de Gobierno este martes

Con el objetivo de reforzar la prevención contra el sarampión, autoridades de salud convocaron a la población a participar en la jornada de vacunación que se realizará este martes 10 de febrero, en un horario de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Palacio de Gobierno, en Culiacán.

Durante esta jornada se aplicará la vacuna triple viral (SRP), la cual brinda protección contra sarampión, rubéola y parotiditis, así como la vacuna SR en los casos correspondientes.

La vacunación está dirigida a niñas y niños en los siguientes rangos de edad:

• De 6 a 11 meses (vacuna SR),

• 1 año de edad (SRP),

• 18 meses (SRP),

• 6 años de edad (SRP).

Asimismo, se invita a las personas de 10 a 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación contra el sarampión a aplicarse la vacuna SR, así como al personal de salud que requiera completar o reforzar su esquema.

Las autoridades recordaron que, además de esta jornada especial, la población puede acudir a la unidad de salud más cercana para recibir la vacuna de manera gratuita.

En esta estrategia participan el Gobierno del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, los Servicios Públicos de Salud y el Sistema Nacional de Salud Pública, como parte de las acciones preventivas para evitar la reaparición de enfermedades prevenibles por vacunación.