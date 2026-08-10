$!Invitan al Festival del Raspado en Imala este domingo 16 de agosto

La sindicatura de Imala será sede este domingo 16 de agosto de la tercera edición del Festival del Raspado, una jornada que reunirá actividades deportivas, gastronómicas, culturales y musicales desde las primeras horas del día.

El Ayuntamiento de Culiacán indicó que la programación comenzará a las 5:30 horas con una rodada ciclista que partirá desde Maralago, además de un rally deportivo en el balneario de Imala, que se extenderá hasta las 10:30 horas.

Señaló que a las 8:00 horas saldrá desde el Malecón Nuevo, a la altura del puente de la Isla Musala, una rodada de motociclistas y carros clásicos con destino a Imala.

Los pabellones del Raspado y Gastronómico abrirán a las 9:00 horas, mientras que la inauguración oficial de la tercera edición se realizará a las 10:00 horas en la plazuela del Pueblo Señorial.