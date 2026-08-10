$!Invitan al Festival del Raspado en Imala este domingo 16 de agosto

La sindicatura de Imala será sede este domingo 16 de agosto de la tercera edición del Festival del Raspado, una jornada que reunirá actividades deportivas, gastronómicas, culturales y musicales desde las primeras horas del día.
El Ayuntamiento de Culiacán indicó que la programación comenzará a las 5:30 horas con una rodada ciclista que partirá desde Maralago, además de un rally deportivo en el balneario de Imala, que se extenderá hasta las 10:30 horas.
Señaló que a las 8:00 horas saldrá desde el Malecón Nuevo, a la altura del puente de la Isla Musala, una rodada de motociclistas y carros clásicos con destino a Imala.
Los pabellones del Raspado y Gastronómico abrirán a las 9:00 horas, mientras que la inauguración oficial de la tercera edición se realizará a las 10:00 horas en la plazuela del Pueblo Señorial.
Durante la jornada también habrá actividades para niñas y niños, entre ellas “Coloreando Imala” y audiocuentos, de 10:00 a las 16:00 horas. Además, de 11:00 a 12:00 horas se ofrecerá una función de teatro guiñol para las familias.
A las 10:30 horas se entregarán reconocimientos a personalidades distinguidas de Imala. Posteriormente, de 12:30 a 14:30 horas, habrá una presentación cultural acompañada de banda sinaloense.
La música continuará por la tarde con la presentación del DJ Eliuth Guerrero, de 14:30 a 16:00 horas, y posteriormente un grupo norteño estará a cargo del cierre del festival, programado de 16:00 a 19:00 horas.
La directora de Turismo de Culiacán, Adalay Montoya, invitó a las familias de la capital sinaloense y a visitantes de otras localidades a acudir a Imala y participar en las actividades programadas.
“Los esperamos ahí; queremos ver a todo mundo, entonces es una invitación abierta, un evento 100 por ciento familiar. Nos vemos”, expresó la directora de Turismo.
Indicó que el Festival del Raspado busca reunir a habitantes y visitantes en torno a la gastronomía y las tradiciones de Imala, además de promover sus atractivos turísticos y culturales.