Invitan en Culiacán a la Jornada Municipal de Empleo y Servicios en el quiosco de la Catedral

Este próximo 29 de octubre, el quiosco de la Catedral de Culiacán será sede de la Jornada Municipal de Empleo y Servicios, un evento para quienes busquen conocer detalles de las diferentes plazas vacantes y postularse para conseguir empleo.

En la jornada, que tendrá un horario de 9:00 a 14:00 horas, participarán reclutadores de Canaco Servytur- Culiacán, Crazy Motors, Enagri, Teresita, Ferrox, OXXO y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, entre otras.

Algunas de las vacantes disponibles son para los puestos de arquitecto paisajista, mecánico, cajero, gerente de ventas, asistente educativa, contadora, jardinero, chofer repartidor, diseñador gráfico, auxiliar contable, médico general y recepcionista, entre otros.

Asimismo, durante el evento se ofrecerán servicios gubernamentales como los del Infonavit, relacionados con aclaración de pagos, corrección de datos, precalificación de préstamos, devolución de fondo de ahorro y cancelación de hipotecas.

También estará presente la Subdelegación del IMSS, que brindará atención en trámites de incorporación de personas trabajadoras del hogar e independientes, así como reportes de cotización.

Por su parte, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrecerá asesoría a jóvenes de 18 a 29 años para registrarse como Aprendices, y a empresas interesadas en participar como Tutores.

Esta será la décima jornada municipal de empleo organizada por el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, en lo que va del año.

“Se hace una atenta invitación a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para conocer las vacantes disponibles y acceder a los servicios que se ofrecerán por parte de las instituciones participantes”, dice la invitación.