Inzunza debió pedir licencia para enfrentar investigaciones sin fuero: Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, consideró que el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez debió solicitar licencia a su cargo para enfrentar, sin fuero constitucional, cualquier investigación relacionada con su actuación.

La declaración se produjo este miércoles 26 de agosto, después de que Inzunza Cázarez comunicara su decisión de dejar el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y continuar desempeñándose como legislador independiente.

Montiel Reyes sostuvo que la separación temporal del cargo habría sido la vía adecuada para que el senador pudiera atender cualquier investigación sin contar con protección constitucional.

“Desde mi opinión, en primer lugar, nosotros consideramos que debió pedir licencia para sujetarse a las investigaciones sin fuero. Nosotros en su momento, así lo reconocimos del Gobernador Rubén Rocha, lo hemos platicado con ustedes varias veces, y consideramos que debió pedirse la licencia. Él decide, y tiene esa facultad, de separarse del Grupo Parlamentario de Morena, y ahora actuará como senador independiente”, expresó.

La dirigente morenista también fue cuestionada sobre si la salida de Inzunza de la bancada podría derivar en una revisión dentro del partido.

Al respecto, explicó que corresponderá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena analizar el caso, al tratarse de un órgano autónomo dentro de la estructura partidista.

Montiel Reyes agregó que todavía no había tenido oportunidad de conversar con los integrantes de dicha comisión, debido a que la determinación del senador sinaloense ocurrió horas antes de los actos en los que fueron designados Santiago Nieto e Imelda Castro como coordinadores en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Querétaro y Sinaloa, respectivamente.

La presidenta nacional de Morena reiteró que Inzunza Cázarez tiene la facultad de abandonar la bancada y permanecer en el Senado como independiente, mientras que cualquier eventual procedimiento partidista deberá ser revisado por la instancia de justicia interna correspondiente.