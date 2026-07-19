$!Irregularidad en descuentos para estudiantes y maestros en Central de Autobuses Culiacán

En el caso de Autotransportes de Guasave, el beneficio económico en la línea mantiene una política restrictiva, pues otorga el descuento exclusivamente a los estudiantes, dejando fuera de este esquema al personal docente y, dependiendo del destino, se puede hacer válido el descuento para los estudiantes.

Con el periodo de asueto, los estudiantes y docentes en Sinaloa se encuentran con un escenario irregular al intentar hacer válidos sus descuentos en la Central de Autobuses Culiacán, ya que las políticas de beneficio varían drásticamente entre las empresas prestadoras del servicio.

Por su parte, Líneas del Oriente presenta un panorama de incertidumbre para el viajero, ya que la aplicación de las tarifas especiales en esta empresa no es generalizada, ya que depende directamente de la decisión del socio propietario de cada unidad.

Esta falta de uniformidad provoca que, mientras en rutas hacia comunidades como Badiraguato, La Cruz o Pueblos Unidos el beneficio se puede aplicar cualquier día de la semana, en destinos turísticos como Cosalá el descuento es inexistente.

En contraste, la empresa Norte de Sinaloa ofrece un esquema mayor para la comunidad educativa durante este periodo y, según sus políticas vigentes, los descuentos para alumnos y profesores se mantienen activos de manera permanente.

A diferencia de otros prestadores que limitan el beneficio, esta línea permite acceder a las rebajas en rutas como Los Mochis y otros destinos durante todo el año, siempre y cuando se presente una credencial que acredite el ciclo escolar actual.