Irrumpen fuerzas federales en vivienda de Oso Viejo sin orden de cateo, denuncia familia

Una familia de la comunidad de Oso Viejo, en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, denunció la irrupción de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en su vivienda, presuntamente tras una denuncia anónima que los señalaba por realizar actividades ilícitas.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, los agentes ingresaron al domicilio sin mostrar una orden de cateo ni documento oficial que acreditara el procedimiento. Señalaron que los elementos forzaron la puerta principal para poder acceder, ocasionando daños materiales en la propiedad.

La familia afirmó que durante la revisión no se encontró ningún objeto o indicio relacionado con actividades delictivas. Sin embargo, acusaron que durante el operativo fueron amedrentados y que hubo un uso excesivo de la fuerza contra bienes materiales dentro de la vivienda.

Los afectados indicaron que buscarán acercarse a las instancias correspondientes para interponer las denuncias por presuntas violaciones a sus derechos humanos, así como para solicitar la reparación de los daños ocasionados.

Hasta el momento, las corporaciones señaladas no han emitido información oficial respecto a este señalamiento.