$!Irrumpen manifestantes en asamblea de Imelda Castro y Noroña en Culiacán

La asamblea informativa encabezada por los senadores Imelda Castro Castro y Gerardo Fernández Noroña en Parque Alameda, en Culiacán estuvo marcada por la irrupción de un grupo de manifestantes que protestaron desde el arranque del evento este viernes.
Antes de que iniciara el acto, integrantes del grupo de Guerreros Azules se colocaron en el templete con pancartas dirigidas al legislador, con mensajes como “Noroña puro afectar policías” y “Artículo 123, apartado B, rechazo”.
En la entrada del evento, una persona, no identificada, lanzó insultos contra el Senador, gritándole “rata asquerosa” a su llegada.
Pese al ambiente tenso, ambos legisladores avanzaron hacia el templete, donde fueron recibidos por cerca de un centenar de asistentes que ya ocupaban las sillas dispuestas para la asamblea.
Minutos después, los manifestantes comenzaron a gritar consignas con megáfono en contra de Gerardo Fernández Noroña y también cuestionaron a Imelda Castro Castro por su presencia en el evento.
Ante ello, Fernández Noroña tomó el micrófono, pero posteriormente descendió del templete para dirigirse directamente a quienes ocupaban un lugar.
“Nosotros venimos de la lucha social y no nos preocupa que haya quien venga a manifestarse... no le regatemos a nadie su derecho a manifestarse”, expresó.
El Senador acusó que la protesta tenía la intención de interrumpir la asamblea y la vinculó con sectores de oposición.
“Es evidente que vinieron a buscar reventar la asamblea de nuestra compañera Imelda Castro... desde aquí les digo a todos aquellos que están prestándose a las provocaciones y la violencia de la derecha: en México manda el pueblo de México y nadie más”, señaló.
Durante su intervención, también defendió la libertad de expresión y sostuvo que las manifestaciones no ocurrirían en un régimen autoritario.
“Dicen que somos una dictadura, pero si lo fuéramos no se atreverían a hacerme esto”, afirmó.
El evento continuó entre consignas encontradas y momentos de tensión, con asistentes acercándose al templete para escuchar al legislador.
La asamblea tuvo una duración aproximada de 40 minutos, iniciando alrededor de las 17:00 horas.
Al concluir, se registraron empujones entre integrantes de “Guerreros Azules” y asistentes identificados como militantes de Morena, sin que se reportaran mayores incidentes.