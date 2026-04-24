$!Irrumpen manifestantes en asamblea de Imelda Castro y Noroña en Culiacán

La asamblea informativa encabezada por los senadores Imelda Castro Castro y Gerardo Fernández Noroña en Parque Alameda, en Culiacán estuvo marcada por la irrupción de un grupo de manifestantes que protestaron desde el arranque del evento este viernes.

Antes de que iniciara el acto, integrantes del grupo de Guerreros Azules se colocaron en el templete con pancartas dirigidas al legislador, con mensajes como “Noroña puro afectar policías” y “Artículo 123, apartado B, rechazo”.

En la entrada del evento, una persona, no identificada, lanzó insultos contra el Senador, gritándole “rata asquerosa” a su llegada.

Pese al ambiente tenso, ambos legisladores avanzaron hacia el templete, donde fueron recibidos por cerca de un centenar de asistentes que ya ocupaban las sillas dispuestas para la asamblea.