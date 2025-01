Irrumpen Palacio de Gobierno de Sinaloa en búsqueda de Rocha Moya, tras asesinato de dos niños

La indignación que se creó dentro de la sala de espera se convirtió en más enojo, por lo que decidieron llamar la atención rompiendo una pared a un costado del despacho y que corresponde a un cubículo, que en ese momento se encontraba vacío.

El hueco en la pared, de material tipo tabla roca, fue hecha con el atril donde se exhiben una copia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El bullicio y los reclamos se convirtieron en calificaciones al Gobierno del Estado derivado de la pugna entre facciones criminales que no ha cesado desde septiembre de 2024.

Entre todos gritaban ‘Narco Gobierno’, ‘Fuera Rocha’, mientras buscaban una audiencia con Rocha Moya.

Mientras el director de la escuela primaria Sócrates, Víctor Manuel Aispuro y profesores dialogaban con los funcionarios públicos en busca de una audiencia con el Gobernador, los manifestantes exigían la renuncia de Rocha Moya.

Minutos después se le pidió a la madre de los pequeños Gael y Alexander se apersonara frente al lugar para pactar la reunión con el Gobernador. Entre los gritos de apoyo de los manifestantes, la madre de los niños desfiló hacia el área de recepción, pero tras minutos de espera esta audiencia no se concretó.

El grupo de manifestantes encolerizados realizaron destrozos en el cubículo cuya entrada quedó expuesta por el hueco que realizaron.

En este punto, hubo una división de grupos entre quienes estaban a favor de continuar con los destrozos y quienes llamaban a dialogar.

Por petición del director de la primaria, Víctor Aispuro, uno a uno se retiraron de las instalaciones del recinto de gobierno.

“Todos tienen hijos, todos tienen familia. Esto que les pasó a ellos, le puede pasar a cualquiera y únicamente le pedimos que den la cara. No nos atendió nadie, nada más salió Rodolfo, nos dijo que él (el Gobernador) estaba ahí, pero no nos atendió”, señaló Víctor Manuel Aispuro.

“Queremos que escuchen, que atiendan a la familia, que no mientan que vean que las cosas están tranquilas, que están en paz y que debe esperanzas, sobre todo. La familia culiacanense ya debe de vivir en paz, ya debe de estar tranquila y no vivir con miedo. Si él busca más víctimas, así no, a los niños no se tocan” puntualizó en el patio del Palacio de Gobierno.

Al término de la protesta, el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez llamó a una rueda de prensa con los medios en la que señaló que el Gobierno del estado continúa abierto al diálogo.

Además, aseguró que la reunión entre el Gobernador y manifestantes no se concretó porque los manifestantes no aceptaron reunirse en comisión.

Asimismo, reiteró que comparten la indignación por parte de los sectores afectados por la crisis de violencia que se ha extendido por más de cuatro meses e indicó que atenderán a todas las víctimas a través de la subsecretaría de Derechos Humanos.