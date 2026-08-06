$!Isaac Andrey, vinculado a proceso, se quedará en prisión; María Alejandra fue arrestada de nuevo

Isaac Andrey y María Alejandra, señalados de estar involucrados en el fraude de la firma Inverplux, fueron vinculados hoy a proceso luego de que se realizaran audiencias por separado.

Isaac Andrey encaró la audiencia inicial después de la duplicidad de lapso de 144 horas para presentar sus pruebas y evitar la acusación, sin embargo el juez de control halló evidencia suficiente para vincularlo a proceso y seguir adelante con la acusación en su contra por el delito de fraude.

Además Isaac Andrey llevará su proceso desde la prisión, ya que se le dictó dicha medida cautelar porque durante las investigaciones se mantuvo evadiendo la justicia, incluso huyó a los Estados Unidos en donde fue aprehendido.

En el caso de María Alejandra, quien fue detenida el martes y fue puesta ante un juez el miércoles, encaró la audiencia inicial luego de que las defensoras públicas tuvieron su receso para estudiar la carpeta de investigación.