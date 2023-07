CULIACÁN._ Isael y Lizbeth comparten la misma sangre por ser hermanos, y ahora también los une algo más: un trasplante de riñón.

Durante cinco años, Isael de apenas 27, acudió tres veces por semana a terapia de hemodiálisis contra la insuficiencia renal, pero después de que su hermana Lizbeth le donó uno de sus riñones, ahora el joven podrá retomar sus actividades cotidianas.

“Ahorita estoy aquí porque me hicieron un trasplante renal, el cual salió muy bien, fue un éxito y pues me siento muy bien. Antes tenía que vivir en la hemodiálisis a la semana tres veces. Mi problema surgió así de la nada, no se supo por qué y desde el principio pues entré a hemodiálisis”, recordó.

“Mi hermana me donó, es menor que yo, tiene 24 años, se llama Lizbeth. Fue un cambio muy bonito y me hizo muy feliz. Pues espero que siga funcionando todo bien, cuidarme, para que tenga el éxito que tiene en este momento”.