ISIC resolverá con Alex Fernández si reprograma show en Culiacán o devuelve honorarios

El Instituto Sinaloense de Cultura deberá definir con los representantes de Alex Fernández si el cantante reprogramará su presentación en Culiacán o devolverá los honorarios correspondientes, luego de cancelar de último momento su participación en los festejos del Grito de Independencia.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director del ISIC, señaló que esperarán a que el cantante se recupere para sentarse con su representación y resolver el contrato.

“Ya una vez que él se restablezca, nos vamos a sentar con sus representantes para que se reprograme una fecha o regrese sus honorarios”, dijo.

Alex Fernández estaba programado para presentarse la noche del martes 15 de septiembre en la explanada de Palacio de Gobierno, como parte de los festejos patrios.

Sin embargo, durante el vuelo que tomó desde Las Vegas hacia Culiacán presentó una emergencia médica, por lo que la aeronave fue desviada a Guadalajara, donde fue hospitalizado.

Avilés Ochoa señaló que la cancelación ocurrió cuando parte de su equipo ya se encontraba en Culiacán.

El mariachi, músicos y personal de producción estaban preparados para el espectáculo, mientras que Fernández no pudo llegar debido a su estado de salud.

El funcionario estatal indicó que por ello todavía deben revisar el contrato para determinar cuánto correspondía específicamente a los honorarios del cantante y cuánto al resto de los servicios contratados.

“Es todo el paquete y ahorita no lo traigo”, señaló al ser cuestionado sobre el monto.

El funcionario agregó que, de acuerdo con lo informado inicialmente por el propio cantante, existía disposición para reagendar la presentación o devolver los honorarios.

La representación de Fernández también informó el martes que buscaría con los organizadores una nueva fecha para la actuación.

El miércoles, el equipo del cantante informó que evoluciona favorablemente de una infección respiratoria y otra gastrointestinal.