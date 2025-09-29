$!ISIC retira a Israel tras rechazo de colectivas feministas en Festival Cultural Sinaloa

Colectivas feministas de Sinaloa manifestaron su rechazo a la participación de Israel en el Festival Cultural Sinaloa 2025, programado del 4 al 26 de octubre, argumentando que su inclusión representa un intento de normalizar la situación en Gaza y blanquear la ocupación del pueblo palestino.
En un comunicado, las agrupaciones señalaron que no hay cultura posible en medio del exterminio y calificaron como apropiación cultural la música, danza y gastronomía que se presentaría, considerada por ellas como parte de la memoria palestina saqueada.
“Hoy 29 de septiembre, las colectivas feministas de Sinaloa rechazamos de manera tajante la participación de -Israel- como referente en el Festival Cultural Sinaloa 2025 que tendrá lugar del 4 al 26 de octubre. No es un gesto inocente: mientras la ONU y la propia presidenta de México han reconocido el genocidio en Gaza, aquí se pretende lavar la imagen de un estado asesino con música, danzas y platillos robados a un pueblo ocupado”, puede leerse en el posicionamiento que fue publicado en redes sociales.
“No hay cultura posible en medio del exterminio. Cada escenario que se le otorgue a Israel es complicidad, cada espacio en el festival es un intento de normalizar el despojo y la colonización. La llamada “cultura israelí” no es sino saqueo de la memoria palestina, arrancada a sangre y fuego”.
En este desplegado intervinieron las colectivas Perlas del Pacífico, Periferia Suversiva y No se Metan con Nuestras Hijas.
Las colectivas exigieron al Instituto Sinaloense de Cultura retirar a Israel de la programación y destacaron que la cultura debe servir a la vida y la dignidad, no al blanqueamiento de conflictos internacionales.
Este posicionamiento fue emitido en respuesta a publicidad que circuló en los canales del ISIC, en el que se presentaba a Israel como un país invitado al festival.
Por su parte, el ISIC emitió un posicionamiento en el que aclaró que en ningún momento se establecieron relaciones institucionales con Israel. La inclusión de la obra de un artista de nacionalidad israelí se realizó a través de la convocatoria internacional del programa Miniprint del festival, la cual aceptó trabajos de artistas de 11 países distintos conforme a los requisitos establecidos.
El Instituto condenó el genocidio en Gaza, con base en el reporte de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU, publicado el 16 de septiembre de 2025, y respaldó el derecho del país de Palestina a su existencia y a una solución pacífica vía los dos estados, postura alineada con la posición del Gobierno de México ante la ONU.
Además, el ISIC informó que el nombre de Israel será eliminado de la publicidad del festival y que la obra del artista será retirada de la exposición, reiterando su solidaridad con la lucha del pueblo palestino y el llamado internacional a un alto al genocidio en Gaza.
“Reiteramos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino, y nos sumamos a las exigencias de paz que la comunidad internacional ha expresado, así como a un alto al genocidio en Gaza”, se lee en el comunicado de la dependencia estatal.