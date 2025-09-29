$!ISIC retira a Israel tras rechazo de colectivas feministas en Festival Cultural Sinaloa

Colectivas feministas de Sinaloa manifestaron su rechazo a la participación de Israel en el Festival Cultural Sinaloa 2025, programado del 4 al 26 de octubre, argumentando que su inclusión representa un intento de normalizar la situación en Gaza y blanquear la ocupación del pueblo palestino.

En un comunicado, las agrupaciones señalaron que no hay cultura posible en medio del exterminio y calificaron como apropiación cultural la música, danza y gastronomía que se presentaría, considerada por ellas como parte de la memoria palestina saqueada.

“Hoy 29 de septiembre, las colectivas feministas de Sinaloa rechazamos de manera tajante la participación de -Israel- como referente en el Festival Cultural Sinaloa 2025 que tendrá lugar del 4 al 26 de octubre. No es un gesto inocente: mientras la ONU y la propia presidenta de México han reconocido el genocidio en Gaza, aquí se pretende lavar la imagen de un estado asesino con música, danzas y platillos robados a un pueblo ocupado”, puede leerse en el posicionamiento que fue publicado en redes sociales.

“No hay cultura posible en medio del exterminio. Cada escenario que se le otorgue a Israel es complicidad, cada espacio en el festival es un intento de normalizar el despojo y la colonización. La llamada “cultura israelí” no es sino saqueo de la memoria palestina, arrancada a sangre y fuego”.

En este desplegado intervinieron las colectivas Perlas del Pacífico, Periferia Suversiva y No se Metan con Nuestras Hijas.

Las colectivas exigieron al Instituto Sinaloense de Cultura retirar a Israel de la programación y destacaron que la cultura debe servir a la vida y la dignidad, no al blanqueamiento de conflictos internacionales.

Este posicionamiento fue emitido en respuesta a publicidad que circuló en los canales del ISIC, en el que se presentaba a Israel como un país invitado al festival.