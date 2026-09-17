ISIC salda contrato de Miguel Bosé con 90’s Pop Tour en Grito en Culiacán; Marisela queda pendiente

El contrato de Miguel Bosé, quien estaba contemplado para el Grito de Independencia de 2025 en Culiacán, quedó saldado con la presentación del 90’s Pop Tour realizada este 2026, mientras que el compromiso con Marisela permanece vigente hasta diciembre, informó Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura.

Ambos artistas formaban parte de la cartelera que el Gobierno de Sinaloa había anunciado para el Grito del 15 de septiembre de 2025, pero el festejo masivo fue cancelado un día antes debido a la crisis de seguridad en el Estado.

Avilés Ochoa explicó que el caso de Bosé se resolvió posteriormente mediante la realización de otro espectáculo.

“El asunto de Miguel Bosé se repuso con el colectivo 90’s Pop Tour”, señaló.

Aclaró que el monto correspondiente a la contratación de Bosé fue menor a los 16 millones de pesos que el Gobierno estatal había informado como inversión total para los artistas contemplados en aquella celebración, aunque dijo no tener en ese momento la cifra precisa.

“No fue todo eso. Lo de Miguel Bosé fue menos”, afirmó.

El director del ISIC explicó que la cancelación de aquel concierto tuvo una particularidad, pues el cantante y parte de su equipo ya se encontraban en Culiacán cuando el Gobierno decidió suspender el evento.

“Él estaba aquí, todos sus artistas, ya todo el escenario estaba listo”, dijo.

Por ello, explicó que el monto de la contratación no podía considerarse únicamente como el pago al cantante, pues también involucraba otros servicios de producción.

En el caso de Marisela, Avilés Ochoa informó que el contrato fue ampliado hasta el último día de 2026 para que la cantante pueda realizar su presentación en Culiacán.

“Todavía tenemos, se amplió el contrato hasta el último día de este año para que ella se pueda presentar”, señaló.

La cantante había sido anunciada originalmente para presentarse a las 19:20 horas del 15 de septiembre de 2025, antes del concierto de Miguel Bosé y del acto protocolario del Grito.

Con la cancelación del festejo masivo, ambas presentaciones quedaron sin realizarse.

Avilés Ochoa señaló que la intención del instituto es concretar la presentación de Marisela antes de que concluya el año.