ISJU busca con programas evitar que los jóvenes se acerquen al narcotráfico: director

CULLIACÁN._ El Instituto Sinaloense de la Juventud ha respaldado a jóvenes emprendedores y ha acercado programas culturales, deportivos y económicos para evitar que se unan al crimen organizado, defendió Saúl Gerardo Meza López.

A pregunta expresa sobre qué ha hecho el ISJU para evitar que los jóvenes sean reclutados para el crimen organizado, en medio de una pugna del Cártel de Sinaloa que inició el 9 de septiembre, el funcionario señaló que el instituto ha atendido al sector desde todos los ámbitos.

“Principalmente pues este tipo de apoyo que hemos estado realizando apoyar, a los emprendedores, generar programas como juventudes 2030 en donde tenemos un voluntariado, contamos con 70 embajadores, contamos con más de 500 jóvenes voluntarios que estamos participando, que hacemos actividades cotidianamente”, mencionó.

“Hemos estado apoyando en temas culturales, hemos estado apoyando en temas económicos, en temas deportivos, entonces acercar a estos jóvenes a las acciones, a los programas que tenemos desde el Instituto Estatal de la Juventud pues es nuestra labor, es nuestro trabajo, y tenemos que realizarlo de esa manera. Que sientan que el Gobierno está de su lado, el gobierno los apoya y que estamos para ellos”.

Meza López señaló que a 11 semanas de que inició la pugna interna del Cártel de Sinaloa se han desplegado estrategias de atención psicoemocional para jóvenes, como lo son terapias psicológicas subsidiadas por el ISJU para jóvenes que no pueden pagarlas.

“Hemos estado trabajando con psicólogos a los cuales hemos estado subsidiando estas terapias a los jóvenes, los que se acercan con nosotros y nos piden este tipo de apoyos, como te lo comento, tenemos los apoyos directos: si un joven se acerca con nosotros para pedirnos un apoyo para poder visitar un psicólogo, nosotros los podemos apoyar de manera directa”, dijo.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a recuperar espacios ante la violencia que persiste en el estado.

“Creo que hemos estado recuperando la confianza. Hemos estado saliendo cada vez un poquito más a recuperar nuestros espacios, pero lo que sí es no es soltar los lugares que son nuestros, no soltar nuestros parques, no soltar nuestro jardín, no soltar nuestras actividades. nuestra relación, nuestra biblioteca. Es estar visitando estos lugares”, apuntó.