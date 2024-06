Las playas de Nuevo Altata han sido privatizadas con la instalación de una pluma que limita el paso al público en general, esto ha ocurrido desde hace año sin la intervención del Gobierno, apuntó Jorge Quevedo Beltrán, dirigente de la asociación Empresarios Unidos por Navolato.

“Hay una concesión de Semarnat hacia un particular, que ha cerrado la isla hacia los fraccionadores y todo lo que se mueve en la zona. Si tú pasas, para empezar tienes que decir que tienes residencia en la zona y ahora tienes que lidiar con el tema de que encuentras un área pública donde tienes que pagar la entrada”.

En Noticiero Noroeste, cuestionó de qué manera intervendrá el Presidente Municipal electo, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, debido a que la administración de Margoth Urrea como Alcaldesa dejó mucho a deber en el municipio, en este y otros temas.

“Recuerdo a una persona hace un par de meses, nos decía ‘oye, es que si yo no pago la cuota, que me quiero estacionar y no les pago los 60, me ponchan la llanta’, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo?”.

Llamó a las autoridades, en especial las federales a tomar cartas en el asunto, ya que también en temporadas de verano hay más de 3 mil personas en el área y hay un sólo rescatista acuático.

Agregó que el mar de Cortés se ha llevado construcciones por lo que en el agua han encontrado concreto que pone en riesgo a la población.