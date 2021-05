Ismujeres registra 2 mil atenciones; con personal vacunado reanudan brigadas

La situación de la violencia contra la mujer y la violencia familiar aumentó debido a los periodos largos de confinamiento por la pandemia de Covid-19, reconoció Laura González Bon.

En este contexto de crisis sanitaria, el Instituto Sinaloense para la Mujeres mantuvo sus atenciones, pero con una reducción de jornadas de solo 4 horas, situación que no permitía tener un contacto directo en los hogares y que las mujeres tuvieran atención personal.

Las atenciones se vieron en algunos casos limitadas a ser solo llamadas telefónicas donde se brindaba asesoría.

Tan solo en lo que va del año se han dado 2 mil atenciones, esto de acuerdo a información de la directora de este instituto, Laura González Bon, quien también anunció que por medio de una petición a la Secretaría de Salud y la Delegación de Bienestar se logró que el personal pudiera recibir su primera dosis para su inmunización contra Covid-19.

“Las brigadas van a salir a dar atención, enviamos la solicitud a la Secretaría de Salud y Delegación de Bienestar y todo el personal que va a atender, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales que atienden en los centros a través de los programas de Ismujeres, fueron inmunizados ya con la primera dosis”, comentó.

“Es importante atender a los trabajadores, es un área de atención de la situación como ha quedado demostrado en la pandemia, pues es un área prioritaria, por todas las denuncias de violencia que tenemos”.

Señaló que fue en el 2020 cuando más se aumentó las atenciones y esto no es algo que vaya a la baja, ya que dijo tan solo lo que señala la Fiscalía que son los casos que se registran porque se judicializan y todo, ya se tiene al momento casi 5 mil casos en tres meses, de acuerdo al más reciente reporte.

“Son cifras que nos tienen que llevar a ver que tenemos que cambiar estrategias y quizás ya con esta cuestión de la inmunización, la estrategia estará más directa, de ir casa por casa ya protegido el personal y además con las medidas de protección”, dijo.

“Es en esa relación directa con la experiencia que adquiere el personal, pueden detectar donde se ven situaciones que tú ves la actitud de la gente cuando le comentas cuales son las violencias que pueden vivir, que se les entrega el violentómetro”.

Es con esto, dijo, que el personal empieza a detectar por la forma en que se comporta la mujer, y es que se puede dar un seguimiento a tal caso por una posible existencia de violencia intrafamiliar.

“No podemos actuar si la misma gente no decide decir “sí, yo sufro violencia ocupo que me atiendan”, no puede ser algo obligatorio, como no lo es incluso cuando la persona acude o pide la atención, no se le puede obligar a que denuncie jurídicamente”, comentó

Señaló que se les orienta a como puede ser su protección y si nada más quiere la atención psicológica, es la que se le brinda y es la que mayormente se requiere en los centros de atención.

Del total de atenciones que se mencionó anteriormente, un 70 por ciento son de apoyo psicológico, entre aquellas que acuden a algún centro de atención o quienes realizan una llamada en búsqueda de apoyo y asesoría.

“Incluso muchas de ellas cuando hacen la llamada están en crisis y es por ello que de primera atención se le brinda el apoyo psicológico para tranquilizarla, posteriormente, se les pide que acudan al instituto para abrir su expediente y así brindar mayor atención”, dijo.