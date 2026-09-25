Ivanjov Valenzuela cambia otra vez de partido, ahora se afilia al PT en Sinaloa

Tras más de 24 años en el PRI y su paso por Movimiento Ciudadano, Ivanjov Valenzuela Pérez fue presentado este viernes como nuevo integrante del Partido del Trabajo en Sinaloa y encargado de afiliar ciudadanos en Culiacán.

El dirigente del PT, Jesús Fernando García Hernández, señaló que Valenzuela Pérez les solicitó la coordinación de afiliación en la ciudad, por lo que tendrá la encomienda de ayudar a construir la estructura del partido en el municipio.

“Que nos ayude a alcanzar la meta de los 25 mil y es el banderazo para que le entre de lleno”, señaló García Hernández.

Valenzuela se incorporó al PRI desde hace más de dos décadas y en 2020 se registró como precandidato a la Presidencia Municipal de Culiacán por Movimiento Ciudadano.

Posteriormente permaneció en MC y en 2024 fue candidato a diputado federal por el Distrito 05 de Sinaloa.

Ahora, dos años después de aquella elección, cambia nuevamente de partido para incorporarse al PT, aliado de Morena.

El nuevo coordinador municipal dijo que comenzará a recorrer colonias, fraccionamientos, sindicaturas y comisarías para sumar ciudadanos al partido.

“Sobre todo es crear la estructura en Culiacán que nos ayude a que se afilien al partido para tener esa estructura sólida, fuerte, que viene para el 2027”, señaló.

Explicó que Culiacán cuenta con alrededor de 500 colonias y 400 fraccionamientos, además de sindicaturas y comisarías, por lo que habrá trabajo territorial para buscar afiliaciones.

“Mi chamba es afiliar a la gente al Partido del Trabajo”, dijo.

Aunque aseguró que por ahora está concentrado en la coordinación de afiliación, y que primero respetará los tiempos electorales.

“Ya más adelante, respetando los tiempos electorales, pues miraremos cómo le vamos a entrar y como ya lo dijo el maestro Fernando García, vamos a ver de qué estamos hechos”.