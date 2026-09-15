$!Izan bandera en Palacio de Gobierno por el 216 aniversario del Grito de Independencia

Con el izamiento de la bandera de México en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, autoridades estatales, municipales y militares conmemoraron este martes el 216 aniversario del Grito de Independencia de México. La ceremonia fue encabezada por Flor Emilia Guerra Mena, Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado, quien participó en el acto cívico realizado en Culiacán.

El 15 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a levantarse contra el dominio español, en un hecho conocido como el Grito de Dolores. Este acontecimiento marcó el inicio de la lucha por la Independencia de México, que culminó en 1821, después de 11 años de conflicto.

Acompañaron a la funcionaria Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico Municipal de Culiacán; Eligio López Portillo, Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. También estuvieron presentes autoridades militares y otros funcionarios estatales.