Jaime Montes es un secretario fantasma, critica PAN Sinaloa

CULIACÁN._ La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, aseguró que el secretario de Agricultura estatal, Jaime Montes Salas, está ausente en el apoyo a productores y le falta compromiso con sus obligaciones.

“Cuando fue el súper delegado fue un delegado fantasma y hoy que es el Secretario estatal de Agricultura aplica la misma receta, tiene abandonado a los productores, quienes se encuentran desesperados por no contar con apoyos para el campo, abandonando uno de los principales pilares económicos de nuestra región”, dijo la líder panista.

“La temporada de siembra no espera y el secretario no ha estado a la altura de su encomienda, el propio Gobernador, es quien, a decir de los afectados, se ha dedicado a tratar de resolver los problemas y destrabar los apoyos que ya deberían de estar aquí para nuestros agricultores, esto no puede estar pasando en el granero de México”.

Destacó Rubio Valdez que llama su atención que el Gobernador Rubén Rocha Moya ha mencionado que Montes Salas continuará en el cargo.

“El compromiso más fuerte que deben de tener nuestros gobernantes es con sus ciudadanos, no con los cuates o con las cuotas”, expresó.

“En los hechos no se ve por parte del titular de agricultura, la intención de coordinarse con los agricultores ni con el Gobernador”.

Opinó que el Gobernador debería hacer cambios en su gabinete por la falta de compromiso y resultados con funcionarios de alto rango.