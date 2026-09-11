$!Japac atiende fuga de drenaje en Balcones del Valle, en Culiacán, tras lluvias

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán atendió un desborde de drenaje sanitario reportado en la colonia Balcones del Valle, luego de las lluvias registradas durante el fin de semana.

De acuerdo con información proporcionada por Japac, trabajadores del organismo acudieron a la Calle Oslo, entre Berlín y Londres, donde realizaron labores de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado con apoyo de un equipo especializado tipo Vactor.

La paramunicipal señaló que estos trabajos permitieron restablecer el funcionamiento de la red sanitaria en ese tramo, por lo que el sistema quedó operando con normalidad.