$!Japac atiende fuga de drenaje en Balcones del Valle, en Culiacán, tras lluvias

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán atendió un desborde de drenaje sanitario reportado en la colonia Balcones del Valle, luego de las lluvias registradas durante el fin de semana.
De acuerdo con información proporcionada por Japac, trabajadores del organismo acudieron a la Calle Oslo, entre Berlín y Londres, donde realizaron labores de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado con apoyo de un equipo especializado tipo Vactor.
La paramunicipal señaló que estos trabajos permitieron restablecer el funcionamiento de la red sanitaria en ese tramo, por lo que el sistema quedó operando con normalidad.
El problema fue reportado previamente por vecinos de Balcones del Valle, también conocida como Villa Verde, quienes señalaron afectaciones en el pavimento y filtraciones de aguas residuales tras las lluvias.
Los habitantes habían solicitado al Ayuntamiento de Culiacán y a Japac revisar la infraestructura sanitaria y reparar el pavimento afectado, debido a las condiciones insalubres y las dificultades para circular por la zona.
Este viernes, personal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán realizó trabajos de reencarpetado y bacheo en el mismo punto, informó Japac.