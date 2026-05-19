Japac cerrará parcialmente vialidad en el Centro de Culiacán por reparación de fuga

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que a partir de las 20:00 horas de este martes se realizaría la reparación urgente de una fuga de agua en el cruce de la calle Francisco I. Madero y la avenida Rodolfo G. Robles, que obliga al cierre parcial de la circulación vehicular en la zona.

La paramunicipal detalló que personal operativo trabajará con maquinaria pesada para reparar una línea de agua potable de 3 pulgadas.

Debido a la naturaleza de los trabajos, se restringirá parcialmente el tránsito mientras se llevan a cabo las maniobras.

Japac señaló que el cierre parcial continuará durante el miércoles, con el fin de permitir el correcto secado del asfalto que será colocado una vez concluida la reparación.

La paramunicipal pidió a los automovilistas y peatones atender las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito Municipal, que estará brindando apoyo vial en el sector para agilizar la circulación y prevenir incidentes.