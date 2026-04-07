$!Japac garantiza suministro de agua en comunidades rurales ante temporada de estiaje

Ante el inicio de la temporada de estiaje y la disminución en los niveles de almacenamiento en las presas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán mantiene acciones para garantizar el abasto de agua en comunidades que presentan mayor necesidad.

Actualmente, el nivel de las presas que abastecen a Culiacán, se encuentra por debajo del 25 por ciento de su capacidad. Ante este escenario, el Gerente General de Japac, Roberto Zazueta Tapia, señaló que, si bien no se presenta una condición de sequía como la del año pasado, sí se trata de un escenario de escasez.

En este contexto, destacó que el organismo cuenta con la capacidad operativa necesaria para atender a la población mediante el suministro de agua en pipas, brindando actualmente apoyo a 13 comunidades rurales, principalmente en las sindicaturas de Jesús María, Tepuche e Imala, muchas de ellas ubicadas en zonas serranas, en beneficio de 235 familias.