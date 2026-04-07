$!Japac garantiza suministro de agua en comunidades rurales ante temporada de estiaje

Ante el inicio de la temporada de estiaje y la disminución en los niveles de almacenamiento en las presas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán mantiene acciones para garantizar el abasto de agua en comunidades que presentan mayor necesidad.
Actualmente, el nivel de las presas que abastecen a Culiacán, se encuentra por debajo del 25 por ciento de su capacidad. Ante este escenario, el Gerente General de Japac, Roberto Zazueta Tapia, señaló que, si bien no se presenta una condición de sequía como la del año pasado, sí se trata de un escenario de escasez.
En este contexto, destacó que el organismo cuenta con la capacidad operativa necesaria para atender a la población mediante el suministro de agua en pipas, brindando actualmente apoyo a 13 comunidades rurales, principalmente en las sindicaturas de Jesús María, Tepuche e Imala, muchas de ellas ubicadas en zonas serranas, en beneficio de 235 familias.
Indicó que, en comparación con el año anterior, donde se llegó a atender hasta 33 comunidades en este mismo periodo, se mantiene un monitoreo constante para responder de manera oportuna conforme las comunidades vayan solicitando apoyo.
Además del abastecimiento emergente, Japac trabaja en soluciones de mediano y largo plazo, como la proyección de al menos tres nuevos pozos en zonas con mayor estrés hídrico, así como la próxima puesta en operación de la planta potabilizadora en la sindicatura de El Salado, que contribuirá a fortalecer el suministro de agua potable en las comunidades rurales.
Zazueta Tapia hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua, especialmente durante esta temporada.