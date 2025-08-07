$!Japac pide no tirar aceite, toallitas húmedas y pañales al drenaje, por taponamientos

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán exhortó a la población a que evite arrojar grasas, aceites, toallitas húmedas, sanitarias y pañales al drenaje sanitario.
La paramunicipal explicó que la solicitud surge de los constantes taponamientos que tiene el sistema de tuberías, lo que provoca el desbordamiento de aguas residuales.
De igual forma, indicó que otra de las causas que provocan daños a la infraestructura sanitaria es levantar las tapaderas de las alcantarillas cuando llueve, ya que el agua arrastra basura y piedras de gran tamaño al drenaje.
Según el comunicado enviado, el alcantarillado sanitario debe utilizarse únicamente para conducir aguas residuales domésticas, como las provenientes de baños, lavabos, regaderas, cocinas y lavadoras.
Anteriormente, el gerente general de la Japac, Roberto Alfonso Zazueta Tapia informó que la dependencia atendió por lo menos 80 reportes de derrames, a partir de la temporada de lluvias.
En aquella ocasión, sugirió que en la mayoría de casos, el personal encontró objetos que obstruían el paso del agua, como toallitas húmedas, toallas sanitarias e inclusive una botella de salsa picante.
Además, pidió que las familias desconecten el drenaje pluvial del drenaje sanitario.