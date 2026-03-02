Japac recorta 60% la inversión en obra pública; priorizan gasto sobre crisis de drenajes

En medio de una creciente crisis por servicios deficientes y drenajes colapsados, la administración de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán enfrenta críticas por la opacidad en el manejo de sus recursos y una drástica reducción en la inversión para obra pública del 60 por ciento.

A pesar de que para este 2026 se estima un ingreso de mil 467 millones de pesos, la paramunicipal solo tiene proyectado destinar 135 millones de pesos para obras de agua potable, alcantarillado y drenaje.

La Regidora, Lourdes Erika Sánchez Martínez, destacó que la inversión en infraestructura ha sufrido una caída en los últimos tres años.

“En los últimos tres años, para hablar del 2024 hacia acá que estamos nosotros en esta administración, se ha reducido el presupuesto en más de un 60 por ciento”, compartió Sánchez Martínez.

Esta cifra representa apenas el 10 por ciento del presupuesto total, una decisión que ha sido cuestionada en el Cabildo debido a la precariedad del servicio que recibe la ciudadanía.

Mientras que en 2024 se asignaron 394 millones de pesos para obras, la cifra bajó a 251 millones en 2025, hasta llegar a los actuales 135 millones de pesos, ignorando que las necesidades de la ciudad han aumentado en lugar de disminuir.

La falta de mantenimiento preventivo y de inversión ha provocado que los drenajes expuestos se conviertan en un problema recurrente tanto en la ciudad como en las sindicaturas, permaneciendo sin atención durante meses.

Esta situación ha escalado a un problema de salud pública, con familias conviviendo diariamente entre malos olores, focos de infección y la proliferación de mosquitos.

Sánchez Martínez compartió que la indignación social ha llegado a extremos en que los ciudadanos arrojan aguas negras en las puertas de la Japac, exigiendo una solución digna ante la capacidad técnica y financiera que supuestamente posee la dependencia.

Se ha denunciado la falta de transparencia, señalando que las solicitudes de información y clarificación sobre el destino de los recursos no han sido atendidas por los funcionarios de la junta.

“No puede ser la opacidad del sello de la casa, se tiene que nos tiene que informar qué se está haciendo”, enfatizó.

La regidora, tras revelar que al menos 16 obras programadas para 2025 no se realizaron y ahora aparecen nuevamente en el programa de 2026 como si fueran proyectos nuevos.

Aunque la administración justifica estos recortes bajo el argumento de la construcción de nuevas plantas potabilizadoras, las críticas persisten debido a que esto no mejora el servicio.

La Regidora compartió que la exigencia es clara referente a que Japac, ya que debe elevar su inversión en obra pública a niveles de al menos 400 millones de pesos para garantizar un servicio digno y frenar el deterioro de la infraestructura hidráulica de Culiacán.