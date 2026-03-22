Japac reparará colector en el bulevar Revolución en Culiacán; anuncian cierres viales

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red sanitaria en la ciudad, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán iniciará este lunes 23 de marzo los trabajos de sustitución de un colector de aguas residuales en la Colonia Guadalupe Victoria.

De acuerdo con la paramunicipal, las labores consisten en el reemplazo de 85 metros de tubería de 18 pulgadas sobre el bulevar Revolución y se tiene previsto que las maniobras arranquen formalmente a las 07:00 horas de este lunes 23 de marzo y se prolonguen durante toda la semana.

Debido a la obra, el tramo del bulevar Revolución comprendido entre las calles José Vasconcelos y Mariano Azuela, específicamente en el carril que corre de norte a sur, se encuentra con cierres parciales desde este domingo.

La autoridad municipal solicitó a los automovilistas y transeúntes circular con extrema precaución por la zona, ya que habrá presencia constante de maquinaria pesada realizando las maniobras de excavación y sustitución de la infraestructura.