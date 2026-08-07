$!Japac restablece operaciones de la planta Juan de Dios Bátiz tras lluvias

De acuerdo con la paramunicipal, las precipitaciones provocaron un arrastre extraordinario de material hacia la obra de captación, por lo que fue necesario realizar trabajos durante toda la noche para limpiar la zona, desazolvarla y restablecer las condiciones para reiniciar la producción de agua potable.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que la Planta Potabilizadora Juan de Dios Bátiz reanudó operaciones durante la madrugada de este viernes, luego de que las lluvias provocaran un arrastre extraordinario de ramas, basura y sedimentos hacia su obra de toma.

Japac informó que las labores concluyeron alrededor de las 04:00 horas, momento en el que la planta volvió a operar y comenzó nuevamente el suministro de agua hacia los sectores Centro y nororiente de la ciudad.

La dependencia señaló que actualmente la infraestructura funciona con normalidad y que el proceso de potabilización se desarrolla bajo los controles de calidad habituales.

Asimismo, explicó que la obra de toma cuenta con un sistema de rejillas diseñado para retener el material de arrastre y proteger la infraestructura de la planta; sin embargo, las lluvias ocasionaron una acumulación extraordinaria de ramas, basura y sedimentos que obligó a suspender temporalmente las operaciones mientras se realizaban las labores de limpieza.