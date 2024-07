La subasta pública JAPAC/01/2024 se organizó en sesiones ordinarias llevadas a cabo el 16 de febrero y 16 de octubre de 2023

No tiene costo de bases y la presentación y apertura de proposiciones y adjudicaciones es el 12 de julio.

El lote completo consta de 15 vehículos, que son tres Chevrolet Luv doble cabina del año 2005, con un valor de 5 mil 800 cada una; dos Chevrolet Chevy 3P modelo 2011, costo de 5 mil 300.

Un Ford Pick Up con redila del 2006, cuesta 12 mil 700; un Nissan Pick Up doble cabina 2007, valor de 5 mil 200; un Ford Pick Up F 450 del 2008, precio de 20 mil; un Dodge Journey SXT del año 2010, con 80 mil 500 y siendo la unidad más cara.

Después está una Chevrolet Tornado del 2005, valor de 8 mil 300 pesos; un Ford Courier del 2004, costo de 4 mil 800; una Case Retroexcavadora modelo 1990, con un costo de 19 mil 800.

Por último tres motocicletas Honda, de los años 2016, 2014 y 2015, con un valor de 3 mil 500, 2 mil 500 y 2 mil 700, respectivamente.