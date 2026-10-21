$!Jardín Botánico Culiacán prepara este mes recorridos nocturnos por festejos de Halloween

El Jardín Botánico Culiacán hizo una invitación al público a sus recorridos nocturnos edición Halloween para el próximo 30 de octubre. La experiencia combina el entorno natural del recinto con una atmósfera de misterio y suspenso, ofreciendo una alternativa recreativa para la temporada.

La actividad del 30 de octubre incluye un recorrido infantil de 17:00 a 18:00 horas, así como tres horarios para adultos: de 18:00 a 19:00, de 19:00 a 20:00 y de 20:00 a 21:00 horas. La cuota de recuperación es de 120 pesos por persona. Con esta iniciativa, el recinto natural busca ofrecer una alternativa recreativa para disfrutar Halloween y acercar a los visitantes a este espacio desde una perspectiva diferente, promoviendo la conexión con el entorno natural.