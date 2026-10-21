$!Jardín Botánico Culiacán prepara este mes recorridos nocturnos por festejos de Halloween

El Jardín Botánico Culiacán hizo una invitación al público a sus recorridos nocturnos edición Halloween para el próximo 30 de octubre.
La experiencia combina el entorno natural del recinto con una atmósfera de misterio y suspenso, ofreciendo una alternativa recreativa para la temporada.
La actividad del 30 de octubre incluye un recorrido infantil de 17:00 a 18:00 horas, así como tres horarios para adultos: de 18:00 a 19:00, de 19:00 a 20:00 y de 20:00 a 21:00 horas. La cuota de recuperación es de 120 pesos por persona.
Con esta iniciativa, el recinto natural busca ofrecer una alternativa recreativa para disfrutar Halloween y acercar a los visitantes a este espacio desde una perspectiva diferente, promoviendo la conexión con el entorno natural.
Durante los recorridos, los asistentes se adentrarán en los senderos del jardín para vivir una experiencia diferente, donde la naturaleza se convierte en escenario de misterio.
El Jardín Botánico Culiacán invita a los interesados a consultar sus canales oficiales para confirmar la disponibilidad de horarios y obtener más información sobre el acceso a los recorridos.