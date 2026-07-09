$!Jardín Botánico invita al Festival del Taco este domingo

El Jardín Botánico Culiacán realizará este domingo 12 de julio el Festival del Taco, un evento gastronómico y familiar.
El acceso al evento tendrá un costo de 20 pesos, que únicamente incluye la entrada al festival, mientras que los alimentos y bebidas deberán adquirirse directamente con cada expositor.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de oferta de tacos, bebidas y un ambiente al aire libre pensado para convivir con familiares y amigos en medio de la naturaleza.
Alba Robledo, responsable de uso de espacios de Jardín Botánico Culiacán, señaló que el festival busca ofrecer una experiencia que combine gastronomía, recreación y el aprovechamiento de los espacios verdes, promoviendo la convivencia familiar y el contacto con el entorno natural.
“Véngase a pasar una tarde increíble llena de sabores entre los senderos verdes, entre los sonidos de aquí del jardín botánico. Vamos a degustar y pasar una tarde increíble y llena de sabor tacos de asada de pastor, antojitos mexicanos, taquitos gourmet, postres va a estar muy padre”, indicó.