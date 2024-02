El violinista contó que al principio, no sabía que la música se estudiaba, por lo que entró a estudiar en la Universidad Autónoma de Sinaloa, para aprender más sobre su gusto.

Valverde Hernández comentó que durante la pandemia fue un periodo en el que dejaba y retomaba el violín, pues al principio solo era por diversión.

“Fue en una de esas ocasiones en las que estaba tocando, que una persona me abordó y para preguntarme si hacía servicio. Realmente no se me había cruzado por la mente y ese fue el motivo por el cual empecé”, dijo.

“Toco en las calles porque me gusta la reacción que tienen las personas. Hay personas que les gusta escuchar, que les relaja, que le llama la atención, los niños cuando voltean y les llama la atención el instrumento”, mencionó.