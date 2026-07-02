Jesús Ibarra pide una contienda con perfiles limpios e incluyentes en la carrera por coordinar la 4T en Sinaloa

El Diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos, aspirante a la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación en Sinaloa, aseguró que el proceso interno de Morena debe privilegiar los perfiles con trayectoria, honestidad y capacidad, al considerar que el Estado requiere la mejor selección para enfrentar los retos de los próximos años.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Ibarra Ramos comparó el momento político que vive la entidad con un partido de la Selección Mexicana, al señalar que así como los aficionados buscan que el País gane en la cancha, en Sinaloa debe construirse un equipo con los mejores perfiles para gobernar.

“Todos pensando y los ojos de todo mundo enfocados en que gane México. Creo que ese es un momento para hacer una reflexión y ponernos a pensar cuál es la selección que en Sinaloa nos conviene a todos”, expresó.

Sobre el registro de 13 aspirantes en el proceso interno de Morena, el legislador con licencia dijo que incluso le habría gustado una participación más amplia, incluyendo personas simpatizantes y perfiles provenientes de la sociedad civil.

“Qué bueno que son 13. Me hubiera gustado que fueran más porque también me hubiera gustado que fuera gente simpatizante y externa, no afiliada a Morena. Necesitamos de la sociedad civil y hay perfiles necesarios con los cuales se tendrá que construir la mejor selección en Sinaloa”, afirmó.

Ibarra Ramos sostuvo que quienes aspiren a gobernar deben contar con una hoja de vida intachable y que la ciudadanía merece conocer el patrimonio y los intereses de quienes buscan un cargo público.

Recordó que durante su desempeño como legislador impulsó una iniciativa para que los candidatos presentaran sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, aunque, dijo, la propuesta no prosperó.

“Somos figuras públicas. ¿Qué le tenemos miedo? Lo más importante es dar la cara y pensar qué huella le vamos a dejar a nuestra familia y a nuestros hijos”, manifestó.

El aspirante también planteó que Sinaloa necesita un gobierno incluyente, capaz de integrar a personas de distintas corrientes políticas e ideológicas para resolver los problemas del estado.

“Hoy Sinaloa necesita gobiernos amplios, gobiernos incluyentes, gobiernos que piensen y que tomen en cuenta a todos”, señaló, al insistir en que la prioridad debe ser reunir a los mejores perfiles sin importar su origen partidista.

Cuestionado sobre si cuenta con la experiencia para encabezar el proyecto de Morena rumbo a la gubernatura, Ibarra Ramos hizo un recuento de su trayectoria en el servicio público y destacó que ha desempeñado responsabilidades en los ámbitos municipal, estatal y federal, además de haber sido dos veces diputado local y diputado federal.

“Cuando he tenido la oportunidad de ganar, he respetado y construido con la gente; cuando he perdido le he echado más ganas para ganarme la confianza de la gente. La gente es quien va a decidir”, concluyó.